Найденные породы, известны тем, что хранят следы древних микроорганизмов на Земле. Именно поэтому специалисты считают, что они также могут дать подобную информацию о прошлом Марса, обещая революционные открытия.

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NASA пока не знает, как вернуть на Землю образцы с Марса

Несмотря на это достижение, возвращение этих образцов на Землю остается сложной задачей. Миссия, которая страдает от перерасхода бюджета и задержек, имеет целью вернуть 38 титановых трубок, наполненных образцами марсианских пород, почвы и атмосферы.

Сейчас Perseverance успешно заполнил около 70% этих трубок. Каждое место отбора проб дает два образца:

один хранится на борту марсохода,

другой остается на поверхности Марса в импровизированных "хранилищах" – по сути, оставленных под открытым небом на случай возможного изъятия.

Миссия возвращения имеет тако же и ряд логистических проблем, включая возможность использования роботизированных вертолетов для получения образцов с поверхности, если марсоход выйдет из строя. Изначально планировалось использовать для этого небольшой марсоход.

Собранные образцы, особенно те, что находятся в районе залива Лефрой кратера Езеро, имеют решающее значение. Этот регион содержит гидратированный кремнезем – минерал, связанный с древней жизнью. Наличие этого минерала было подтверждено с помощью камеры марсохода, хотя дальнейшему анализу пока препятствует неработоспособность спектрального прибора SHERLOC из-за неисправности заслонки.

NASA надеется решить эту проблему в течение следующих нескольких месяцев, хотя временные рамки остаются неопределенными.

Миссия продолжается

Несмотря на это, Perseverance продолжает свою миссию, теперь двигаясь сложными внутренними склонами кратера Езеро – местности, которая, как считают, была береговой линией древнего озера. Это место идеально подходит для сбора образцов осадочных пород разных геологических эпох, что позволяет воссоздать хронологию водного прошлого Марса.

Предварительные анализы свидетельствуют о существовании древней воды, что повышает вероятность того, что Марс мог поддерживать микробную жизнь. Подтверждение существования жизни на Марсе имело бы глубокие последствия, указывая на то, что Земля может быть не уникальной в своей способности поддерживать жизнь, предполагая, что жизнь может существовать в других местах во Вселенной.

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С каждым собранным образцом Perseverance приближает ученых к ответу на один из главных вопросов человечества: Одиноки ли мы во Вселенной? Путешествие марсохода по марсианскому ландшафту продолжает вселять надежду и ожидания на потенциальное открытие внеземной жизни даже такой, которая существовала миллионы лет назад.