Знайдені породи, відомі тим, що зберігають сліди стародавніх мікроорганізмів на Землі. Саме тому фахівці вважають, що вони також можуть дати подібну інформацію про минуле Марса, обіцяючи революційні відкриття.

Читайте на сайті Марс міг бути більше схожий на Землю мільярди років тому, ніж ми будь-коли думали

NASA поки що не знає, як повернути на Землю зразки з Марса

Попри це досягнення, повернення цих зразків на Землю залишається складним завданням. Місія, яка страждає від перевитрат бюджету та затримок, має на меті повернути 38 титанових трубок, наповнених зразками марсіанських порід, ґрунту та атмосфери.

Наразі Perseverance успішно заповнив близько 70% цих трубок. Кожне місце відбору проб дає два зразки:

один зберігається на борту марсохода,

інший залишається на поверхні Марса в імпровізованих "сховищах" – по суті, залишених просто неба на випадок можливого вилучення.

Місія повернення має тако ж і низку логістичних проблем, включаючи можливість використання роботизованих гелікоптерів для отримання зразків з поверхні, якщо марсохід вийде з ладу. Спочатку планувалося використовувати для цього невеликий марсохід.

Зібрані зразки, особливо ті, що перебувають в районі затоки Лефрой кратера Єзеро, мають вирішальне значення. Цей регіон містить гідратований кремнезем – мінерал, пов'язаний з давнім життям. Наявність цього мінералу було підтверджено за допомогою камери марсохода, хоча подальшому аналізу наразі перешкоджає непрацездатність спектрального приладу SHERLOC через несправність заслінки.

NASA сподівається вирішити цю проблему протягом наступних кількох місяців, хоча часові рамки залишаються невизначеними.

Місія триває

Попри це, Perseverance продовжує свою місію, тепер рухаючись складними внутрішніми схилами кратера Єзеро – місцевості, яка, як вважають, була береговою лінією стародавнього озера. Це місце ідеально підходить для збору зразків осадових порід різних геологічних епох, що дає змогу відтворити хронологію водного минулого Марса.

Попередні аналізи свідчать про існування давньої води, що підвищує ймовірність того, що Марс міг підтримувати мікробне життя. Підтвердження існування життя на Марсі мало б глибокі наслідки, вказуючи на те, що Земля може бути не унікальною у своїй здатності підтримувати життя, припускаючи, що життя може існувати деінде у Всесвіті.

Дивіться також Таємниче джерело щоночі викидає на Марсі метан, який на Землі є ознакою життя

З кожним зібраним зразком Perseverance наближає вчених до відповіді на одне з найголовніших питань людства: Чи самотні ми у Всесвіті? Подорож марсохода марсіанським ландшафтом продовжує вселяти надію та очікування на потенційне відкриття позаземного життя навіть таке, яке існувало мільйони років тому.