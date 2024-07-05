В восторге от дизайна Cybertruck? Тогда вам понравится этот мини-ПК в виде пикапа Tesla

Компания Xyber из Гонконга, занимающаяся производством компьютеров с уменьшенными корпусами, представила первый в мире мини-ПК AMD Ryzen, созданный по теме пикапа Cybertruck. Но пусть вас не обманывает упоминание миниатюрного формфактора, ведь внутри скрываются мощные характеристики.

Характеристики и особенности

Согласно анонсу, который опубликован на сайте краудфандинга, внутри нас ожидает процессор AMD Ryzen 7 8845HS "Hawk Point" APU и поддержка аж 64 гигабайт оперативной памяти (DDR5-5600 (SO-DIMM)). Недостаточно? Подождите, когда мы расскажем об объеме SSD.

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Мы уже видели этот мини-ПК на выставке Computex 2024, но тогда это выглядело как нечто концептуальное и на один раз. Но похоже, что компания запустила XPC в серийное производство и очень скоро выпустит продукт в продажу.

Xyber Team вместила очень много в такой миниатюрный дизайн и будет совсем не удивительно, если этим компьютером даже будет дистанционно управлять, как детской игрушкой на пульте. Стоит отметить, что в дизайн действительно вложились, ведь это полноценная модель автомобиля, у которой открываются все двери, задний багажник, подсвечиваются светодиоды, а скрытые кнопки ввода-вывода и питания создают крутой и уникальный вид.



Xyber XPC / Фото Xyber



Xyber XPC / Фото Xyber

Процессор AMD Ryzen 7 8845HS является частью линейки Hawk Point "Ryzen 8040", что имеет 8 ядер на базе 4-ядерной архитектуры Zen, 16 потоков, тактовую частоту до 5,1 ГГц и 24 мегабайта комбинированной кэш-памяти (L2 + L3). APU имеет TDP, которое можно настроить в диапазоне 35-54 ватта, и поставляется с графическим процессором Radeon 780M iGPU, который содержит 12 вычислительных блоков RDNA 3 с тактовой частотой 2700 мегагерц. Наконец, внутри вы найдете 4 терабайта постоянной памяти в SSD.

Команда Xyber пока не делится никакой информацией о выпуске или цены на свой компьютер XPC, но они отметили, что система сейчас находится в стадии полного производства, поэтому мы можем ожидать запуск в ближайшие месяцы.



Xyber XPC / Фото Xyber

Возможные цены

Предполагается, что XPC будет доступен в варианте как базовом, так и в индивидуальном, где каждый пользователь сможет выбрать для себя желаемое количество памяти и другие вариативные характеристики.

Цена может составлять в диапазоне 650-850 долларов США, что является обычной ценой для подобных конфигураций AMD Ryzen Mini PC, хотя вполне вероятно, что мы увидим дополнительную наценку за дизайн.