Что случилось
В последнее время участилось количество жалоб от владельцев электрокаров, связанных с залипанием педали акселератора. Наконец на основании выводов Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) Tesla таки приняла решение об отзыве партии электрокаров.
А тем временем Cybertruck превратился в "кирпич" после сеанса на автомойке
Первые жалобы на педаль акселератора в Cybertruck начали появляться еще несколько недель назад, что заставило Tesla временно остановить поставки на время расследования этой проблемы. Илон Маск через свою социальную сеть X заверил общественность в тщательном подходе компании и подтвердил взаимодействие с NHTSA.
Несмотря на проблему, Tesla заявила, что не было зафиксировано никаких несчастных случаев или травм, связанных с неисправностью педали акселератора.
Как проявляется проблема
Компания признала, что педаль могла застрять в полностью нажатом положении из-за проблемы с обшивкой пространства для ног. Жалобы впервые поступили 31 марта и 3 апреля, что заставило Tesla провести внутренние проверки. После этих расследований Tesla объяснила проблему избытком смазки, использованного во время сборки, что привело к смещению накладки на педали.
Компания уже начала производство модифицированной педали и планирует заменить ее, как в отозванных автомобилей, так и в тех транспортных средств, которые находятся на стадии отгрузки, или в центрах доставки.
Интересно то, что весь процесс ремонта педали акселератора составляет не более 35 секунд.
Смотрите также Cybertruck оторвало колесо в результате ужасной аварии, но было и другое ДТП
Последние события не дают покоя Tesla:
- Компания объявила о сокращении штата на 10%, а также об увольнении двух топ-менеджеров.
- Кроме того, акционеров призвали проголосовать за выплату 56 миллиардов долларов генеральному директору Илону Маску и перенос компании из штата Делавэр в Техас.