Що трапилося

Останнім часом почастішала кількість скарг від власників електрокарів, пов'язаних із залипанням педалі акселератора. Врешті на підставі висновків Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) Tesla таки прийняла рішення про відкликання партії електрокарів.

А тим часом Cybertruck перетворився "цеглину" після сеансу на автомийці

Перші скарги на педаль акселератора в Cybertruck почали з'являтися ще кілька тижнів тому, що змусило Tesla тимчасово зупинити поставки на час розслідування цієї проблеми. Ілон Маск через свою соціальну мережу X запевнив громадськість у ретельному підході компанії та підтвердив взаємодію з NHTSA.

Попри проблему, Tesla заявила, що не було зафіксовано жодних нещасних випадків або травм, пов'язаних з несправністю педалі акселератора.

Як проявляється проблема

Компанія визнала, що педаль могла застрягти в повністю натиснутому положенні через проблему з обшивкою простору для ніг. Скарги вперше надійшли 31 березня і 3 квітня, що змусило Tesla провести внутрішні перевірки. Після цих розслідувань Tesla пояснила проблему надлишком мастила, використаного під час складання, що призвело до зсуву накладки на педалі.

У відповідь на це Tesla зобов'язалася замінити або вдосконалити педаль акселератора на всіх проданих автомобілях Cybertruck.

Компанія вже розпочала виробництво модифікованої педалі і планує замінити її, як у відкликаних автівок, так і в тих транспортних засобів, які перебувають на стадії відвантаження, або в центрах доставки.

Цікаво те, що весь процес ремонту педалі акселератора складає не більше 35 секунд.

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