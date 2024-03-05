Перший інцидент стався в суботу, коли Cybertruck врізався у вивіску готелю в Beverly Hills, у результаті чого одне з його коліс було відірвано, інформує 24 Канал. На щастя водій серйозно не постраждав, на відміну від автівки.

До теми Подивіться, як виглядає Cybertruck з танковими гусеницями замість коліс

Другий інцидент стався в неділю, коли Cybertruck зазнав катастрофічної поломки. З ладу вийшло рульове управління і гальма. За словами власника він був у дорожній поїздці з дружиною і дитиною, коли вантажівка вийшла з ладу і її довелося відбуксирувати. Він також поскаржився, що сервісний центр Tesla не працював, коли він намагався зв'язатися з ними.

Cybertruck все частіше страждає від проблем

Ці невдачі стали ударом для компанії Tesla, яка намагається доставити Cybertruck своїм клієнтам з моменту її презентації у 2019 році. Пікап, який має кузов з нержавіючої сталі та куленепробивне скло, був розрекламований Ілоном Маском, який сподівається за допомогою цього авто здійснити революцію на ринку електромобілів.

Однак Cybertruck також зазнав критики за свій нетрадиційний дизайн, високу ціну і вплив на довкілля. Деякі власники повідомляють, що їхні автівки іржавіють, а інші ставлять під сумнів необхідність такого потужного і важкого транспортного засобу в міських умовах.

Дивіться також Експерти стурбовані проблемами з безпекою електромобіля Cybertruck від Ілона Маска

Чим більше пікапів Cybertruck виїжджає на дороги, тим більше проблем з ними трапляється. Тож залишається невідомим, чи виправдають вони хайп, чи стануть проблемою для компанії Tesla та її клієнтів.