Пильна увага посилилася після оприлюднення відеозаписів краш-тестів під час офіційної прямої трансляції презентації Cybertruck. Обмежена кількість відеозаписів, наданих громадськості без супровідних даних, залишила багато запитань без відповідей, що призвело до посилення побоювань серед професіоналів у цій галузі.

А тим часом Блогер створив дерев'яний Cybertruck та проїхався на ньому вулицями В'єтнаму

Що не так з Cybertruck

Одне з ключових питань, що викликає занепокоєння, – це основний матеріал Cybertruck, а це нержавіюча сталь, яка відома своєю вагою й жорсткістю. Експерти зазначають, що жорсткість кузова з нержавіючої сталі в поєднанні з гострими краями, що нагадують кухонний ніж, може збільшити тяжкість наслідків внаслідок зіткнень, особливо за участю пішоходів.

Іншою проблемою є очевидна відсутність зон зминання, призначених для поглинання удару при зіткненні шляхом деформації. Жорстка природа нержавіючої сталі викликає сумніви щодо здатності Cybertruck ефективно зминатися, залишаючи пасажирів з потенційно зниженим захистом у разі аварії.

Фахівці наголошують, що у разі зіткнення з автомобілем, обладнаним зонами зминання, жорсткість Cybertruck може призвести до більш сильного удару, створюючи додаткові ризики для інших автомобілістів.

Водночас деякі експерти припустили, що автівка можливо має нерозкриті механізми поглинання ударів всередині автомобіля, оскільки саме питання безпеки було чи не головним аспектом, через який розробка та випуск електромобіля суттєво перенесли.

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Хоча поставки Cybertruck вже розпочалися в США, авто досі стикається з регуляторними перешкодами в Європейському Союзі. Гострі краї і значна вага автомобіля є ймовірними причинами його нинішнього виключення з європейських ринків.

Поки тривають дискусії про безпеку Cybertruck, галузеві експерти не втрачають пильності і чекають подальших подробиць і оцінок.