Cybertruck доступний для покупки, але не зовсім

Базова модель вартістю 60 990 доларів має привід на задню вісь, розганяється від 0 до 96 км/год за 6,5 секунд, досягає максимальної швидкості 180 км/год і пропонує приблизний запас ходу в 402 км, інформує 24 Канал. Однак цей варіант не буде доступний до 2025 року, хоча попередні замовлення вже приймаються.

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У 2024 році Tesla планує розпочати поставки більш дорогих і потужних версій.

Повнопривідний варіант за ціною 79 990 доларів має сумарну потужність 600 к.с., максимальну швидкість 180 км/год і розганяється до 96 км/год за 4,1 секунди. Він може похвалитися найбільшим запасом ходу в 547 км і підтримує швидку зарядку до 250 кВт, забезпечуючи додаткові 218 км запасу ходу всього за 15 хвилин.

має сумарну потужність 600 к.с., максимальну швидкість 180 км/год і розганяється до 96 км/год за 4,1 секунди. Він може похвалитися найбільшим запасом ходу в 547 км і підтримує швидку зарядку до 250 кВт, забезпечуючи додаткові 218 км запасу ходу всього за 15 хвилин. Топова модель, яка отримала назву Cyberbeast і коштує 99 990 доларів, оснащена трьома електродвигунами загальною потужністю 845 к.с. Розганяючись до 96 км/год всього за 2,6 секунди і досягаючи максимальної швидкості 209 км/год, ця версія пропонує запас ходу в 515 кілометрів. Як і попередній варіант, він підтримує зарядку потужністю 250 кВт, що дозволяє подолати 206 км за 15 хвилин.



"Cybertruck – ідеальний транспорт для будь-якої планети" / Фото Tesla

Ключові переваги Cybertruck

Компанія Tesla наголосила на унікальних особливостях Cybertruck, які включають конструкцію з нержавіючої сталі, яка протистоїть корозії, і відсутність фарби для запобігання сколів. Транспортний засіб розроблений для надійної експлуатації, підходить для різних місцевостей і навіть здатний перетинати водні об'єкти.

Примітно, що двері Cybertruck є куленепробивними, принаймні про це заявляє виробник.

Електричний пікап може похвалитися високою вантажопідйомністю – до 1133 кг, перевершуючи конкурентів, таких як Ford F-150 Lightning. Крім того, він може функціонувати як тягач, а дві старші моделі здатні буксирувати причепи вагою до 4989,5 кг.



Базова версія авто суттєво подорожчала і поки не доступна / Фото Tesla

Інтер'єр Cybertruck має мінімалістичний дизайн з 18,5-дюймовим сенсорним екраном спереду та 9,4-дюймовим сенсорним екраном для задніх пасажирів. Просторий салон оснащений портами USB-C, розетками на 120/240 вольт і потужною аудіосистемою з 15 динаміків.

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На відміну від анонсу 2019 року, ціна на Cybertruck зросла до 60 990 доларів США, а заявлений діапазон пробігу зменшився. Спочатку заявлена вартість базової моделі починалася від 39 990 доларів, а старша версія, як очікувалося, пропонувала запас ходу в 800 км. Компанія Tesla не повідомила конкретних дат початку масових поставок Cybertruck.