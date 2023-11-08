Цього разу чорну версію пікапа помітили на пляжі у Південній Каліфорнії. За кермом був головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен, кий і проєктував майбутню новинку компанії.

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Це баг чи фішка?

На наступних знімках ми бачимо автівку здалеку, що створює загалом позитивне і гармонійне враження про корпус.

"Не хвилюйтеся, Cybertruck виглядає жахливо і в матовому чорному кольорі", – пише автор знімків.

Але при ближчому огляді проявляють всі огріхи цієї грубої конструкції. Як зазначає Деніел Голсон з видання Electrek, якому пощастило побачити пікап на власні очі, автомобіль знаходиться у справді жахливому стані:

З величезними щілинами, що розділяють незграбно нахилені панелі кузова з нержавіючої сталі й у які набивається бруд.

Задні ліхтарі у формі коробки повністю зміщені одне відносно одного.

На двох знімках узагалі можна помітити, як чорне покриття, наче наклейка, відстає від корпусу та навіть має бульбашки.

Тут ви бачите не фарбу, а матову чорну вінілову плівку поверх кузовних панелей Cybertruck з нержавіючої сталі. Нещодавно Tesla оголосила про лінійку обгорток, доступних як заводський аксесуар для Model 3 і Model Y, тому є шанс, що це може стати опцією для Cybertruck, хоча Tesla поки що нічого не повідомила.

Хоча матове чорне покриття усуває відблиски від нержавіючої сталі та проблеми з відбитками пальців, воно робить проблеми з якістю збірки ще більш помітними.

Деякі щілини між панелями були досить великими, щоб просунути палець, без жодних видимих ущільнювачів або деталей оздоблення навіть на багажнику (нагадаємо, Маск раніше обіцяв, що Cybertruck будуть герметичними та зможуть плавати по воді, наче човни).

Особливо погано виглядали нижні частини передніх дверей, з великими зазорами як по ширині, так і по глибині.

Всі чотири кутові накладки на крилах були зміщені й погано припасовані, але кожна з них по-різному і в різній кількості, що виглядає вельми дивно для компанії, яка випустила вже мільйони машин різних моделей.

Задні двері також погано підігнані, нерівні. Це особливо помітно при включених задніх фарах.

Варто нагадати, що в електронному листі, який просочився на початку цього року, Маск сказав співробітникам, що всі деталі Cybertruck повинні бути виготовлені з "точністю до 10 мікронів". Автор знімків, звісно, не мав із собою лінійки, але видається, ніби щось пішло не так із виконанням цього наказу.

Можливо, це прототип?

Звичайно, хоча ми можемо списати принаймні деякі з цих недоліків на те, що ми дивимося на прототип — або, принаймні, сподіваємося, що це прототип, — все одно дивно, що компанія вирішила виставити саме його на огляд публіки так близько до презентації Tesla.

Як зазначає видання Insideevs, це не схоже на ранній прототип. Деталі та оздоблення збігаються з тим, що ми бачили на інших "кандидатах на випуск", тобто фінальних варіантів Cybertruck, які Тесла демонструвала протягом останніх кількох місяців, і жодна річ у ньому не виглядає такою, що не призначена для серійного виробництва. Техаська гігафабрика Tesla розпочала пілотне виробництво пікапів на початку цього року, і такі компоненти, як фари, віконне скло, камери, накладки на крила та обшивка днища цього екземпляра виглядають остаточними.