Проект розпочався зі створення металевого каркасу, який потім був ретельно обшитий підігнаними дерев'яними панелями, розповідає 24 Канал. В результаті вийшла відшліфована й повністю функціональна дерев'яна версія Tesla Cybertruck, яка дуже нагадує оригінальний автомобіль як за формою, так і за функціями.

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Особливістю цього дерев'яного шедевру є увага до деталей. У кузові вантажівки навіть є дерев'яний квадроцикл, досконала копія маленького квадроцикла, який Tesla представила під час презентації Cybertruck чотири роки тому.

Вражаюча дерев'яна копія Cybertruck: дивіться відео

Хоча ця дерев'яна копія вражає, це не перша модель Cybertruck, яка привертає увагу протягом багатьох років. Різні версії, включаючи функціональні напівмасштабні моделі і навіть модель, побудовану майже повністю з картону, раніше потрапляли в заголовки.

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Примітно, що сама компанія Tesla зіткнулася з проблемами при виведенні Cybertruck на ринок: попри те, що перша презентація відбулася понад чотири роки тому, поставка все ще на горизонті.