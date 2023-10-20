Згідно з публікацією Tesla в соцмережі X, електричний пікап Cybertruck отримає свої перші поставки відразу після заходу 30 листопада на гігафабриці компанії в Остіні, штат Техас. Очікується, що тоді ж компанія оголосить нову ціну, яка спочатку становила 39 900 доларів, коли вперше була оголошена в 2019 році.

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Cyberмогила

У середу ввечері під час телефонного дзвінка з приводу не дуже втішних фінансових результатів за третій квартал генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що хоче "стримати очікування", оскільки нарощування виробництва для Cybertruck буде надзвичайно складним завданням. Маск заявив, що в майбутньому Tesla планує виробляти чверть мільйона Cybertruck на рік, але це станеться не раніше 2024 року. Крім того, він підтвердив, що понад 1 мільйон людей зарезервували машини.

Ми вирили собі могилу, створивши Cybertruck. Кібертранспорт – це один з тих особливих продуктів, які з'являються лише раз на довгий час. А особливі продукти, які з'являються раз на довгий час, просто неймовірно важко вивести на ринок, щоб досягти обсягу, щоб бути процвітаючими,

– сказав Маск.

За останні кілька місяців на дорогах почали з'являтися Cybertruck, позначені як моделі для тестування або як прототипи. Раніше компанія заявляла, що поставки почнуться до третього кварталу, але цього так і не сталося. Передбачалося, що цього літа пікапи отримають обмежене виробництво, а масовий випуск розпочнеться у 2024 році. Але досі неясно, скільки Cybertruck було випущено на заводі.

Нагадаємо, Cybertruck був анонсований у 2019 році, але його виробництво неодноразово відкладалося через низку складнощів. Тут і ковід, і постійні зміни в конструкції, і складність виробництва, і дефіцит деталей. Новий продукт, який миттєво здобув популярність, повинен був вийти ще у 2021 році. Але поки компанія тягнула час, конкуренти встигли випустити свої електричні пікапи.