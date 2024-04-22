Tesla отзывает все проданные Cybertruck из-за серьезной неисправности

Пикап компании Tesla принес своим владельцам не меньше проблем чем удовольствие от долгожданной покупки В СМИ постоянно можно встретить истории об очередных проблемах с автомобилем. На этот раз Tesla пришлось отозвать все 3 878 проданных электрических пикапов Cybertruck из-за серьезной неисправности педали акселератора.

Что случилось

В последнее время участилось количество жалоб от владельцев электрокаров, связанных с залипанием педали акселератора. Наконец на основании выводов Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) Tesla таки приняла решение об отзыве партии электрокаров.

А тем временем Cybertruck превратился в "кирпич" после сеанса на автомойке

Первые жалобы на педаль акселератора в Cybertruck начали появляться еще несколько недель назад, что заставило Tesla временно остановить поставки на время расследования этой проблемы. Илон Маск через свою социальную сеть X заверил общественность в тщательном подходе компании и подтвердил взаимодействие с NHTSA.

Несмотря на проблему, Tesla заявила, что не было зафиксировано никаких несчастных случаев или травм, связанных с неисправностью педали акселератора.

Как проявляется проблема

Компания признала, что педаль могла застрять в полностью нажатом положении из-за проблемы с обшивкой пространства для ног. Жалобы впервые поступили 31 марта и 3 апреля, что заставило Tesla провести внутренние проверки. После этих расследований Tesla объяснила проблему избытком смазки, использованного во время сборки, что привело к смещению накладки на педали.

В ответ на это Tesla обязалась заменить или усовершенствовать педаль акселератора на всех проданных автомобилях Cybertruck.

Компания уже начала производство модифицированной педали и планирует заменить ее, как в отозванных автомобилей, так и в тех транспортных средств, которые находятся на стадии отгрузки, или в центрах доставки.

Интересно то, что весь процесс ремонта педали акселератора составляет не более 35 секунд.

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