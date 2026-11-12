В Киевской области создают цифровое сообщество "Пространство интересов" для поиска друзей и единомышленников

Образовательная программа реализуется при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, сообщили 24 Каналу в CDTO Campus.

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Почему присоединилась к программе

Команды общин проходят в ней путь от исследования проблемы до готового цифрового проекта. Марина Дехтяр пришла в программу, чтобы, по ее словам, "научиться превращать общественные потребности в конкретные цифровые решения". Для нее цифровизация – это прежде всего инструмент повышения качества жизни людей.

Платформа, которая ведет от экрана к живой встрече

"Пространство интересов" – это цифровая платформа, где жители смогут находить единомышленников, знакомиться, создавать тематические сообщества и организовывать встречи в реальной жизни. Онлайн-платформа поможет найти людей, а библиотеки и другие общественные пространства станут местами для клубов, мастер-классов и совместных мероприятий.

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Цель проекта – не увеличить время пребывания людей перед экранами, а помочь им чаще встречаться вне их– говорит Марина.

Идея родилась из разговоров с близкими

Идея возникла из разговоров с близкими. В этом году Марина пережила утрату – ушел из жизни ее отец. "Мама начала говорить, что ей нечем заняться: я и мой брат с семьями живем отдельно, звоним друг другу каждый день, но ей самой не хватает живого общения", – рассказывает она.

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Младшая подруга пожаловалась: в общине нет места, где можно познакомиться с новыми людьми с общими интересами. И это легло в основу концепции проекта во время обучения в CDTO Campus.

Марина Дехтяр во время обучения в CDTO Campus / Фото CDTO Campus

Опрос, определивший приоритет

Марина работает главным специалистом управления по вопросам восстановления, развития и международного сотрудничества Белогородской Рады. Громада расположена рядом с Киевом, в ней около 30 тысяч зарегистрированных жителей. По состоянию на 15 сентября 2026 года, по данным сельской Рады, в общине проживает 6665 внутренне перемещенных лиц.

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В общине, принявшей значительное количество внутренне перемещенных лиц, такой инструмент может помочь находить единомышленников и способствовать лучшей интеграции новых жителей в жизнь общины. При поддержке руководства и коллег было решено выяснить, насколько проблема одиночества актуальна именно здесь. Так появилось исследование, которое определило приоритетность проекта.

Анкету разработали для разных возрастных категорий и провели онлайн- и офлайн-опрос менее чем за две недели. Откликнулись 232 человека. Социальные категории респондентов во время опроса не определялись.

Удивило количество людей, которые хотят расширить круг знакомств– говорит Марина.

29,3% ответили, что очень этого хотят, еще 52,2% – что скорее хотят. Больше всего людям не хватает общения с теми, у кого есть схожие интересы, общие занятия или хобби.

Марина уверена, что платформа может стать поддержкой для внутренне перемещенных лиц:

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Внутренне перемещенные лица, которые в результате военных действий оказались в общине, чувствуют себя одинокими, находятся в отчаянии и изменили привычный круг знакомых, могут найти поддержку и людей с общими интересами в "Пространстве интересов". Как виртуально, так и в реальной жизни– говорит она.

В анкете спросили и о том, чем люди готовы поделиться с другими. Чаще всего отвечали: дружеской беседой или поддержкой – так сказали 118 человек. 15 человек готовы помочь в обучении пользованию компьютером или смартфоном. А один респондент написал, что хотел бы найти через "Пространство интересов" девушку. Поэтому в проекте есть и офлайн-компонент: тот, кто не обладает достаточными цифровыми навыками, сможет присоединиться через очные мероприятия и постепенно освоить платформу.

"Таким образом мы создаем взаимодополняющую модель: цифровые инструменты стимулируют реальное общение, а реальное общение способствует развитию цифровой грамотности", – объясняет Марина Дехтяр.

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Сначала спросить людей

Прежде чем создавать приложение, команда провела опрос жителей общины. "Мы не должны заставлять людей приспосабливаться к цифровому продукту. Наоборот, цифровой продукт должен быть адаптирован к потребностям людей", – уверена разработчица.

Поэтому мы проработали и пользовательский путь: от первого знакомства с платформой до участия в реальном мероприятии. Самыми ценными на обучении Марина называет инструменты анализа потребностей целевых аудиторий, формирования пользовательского пути и проверки гипотез.

Почему это важно сейчас

Она считает, что обстрелы, разрушения и отсутствие электроэнергии не улучшают психическое здоровье жителей, и в то же время – "не каждый человек соглашается на профессиональную помощь психолога", отмечает Марина. Поэтому, по ее мнению, места, где можно встретить людей со схожими интересами, помогают почувствовать свою значимость, улучшить эмоциональное состояние, а возможно, и найти любовь.

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Парадокс современности заключается в том, что мы ищем единомышленников через соцсети на другом конце света, а они могут быть рядом– говорит она.

Что нужно для запуска

Команда планирует начать запуск незадолго до завершения разработки программного обеспечения, а до этого нужна еще и промо-программа. "Нам нужно около 10 000 евро на разработку цифрового инструмента", – говорит Марина. Отдельно будут искать гранты на офлайн-мероприятия и рассчитывают на поддержку директоров и сотрудников библиотек, сельского совета и жителей. "У нас есть сильная команда руководства общины и коллег, которые поддержали эту инициативу".

Первые мероприятия, по мнению Марины Дехтяр, целесообразно провести в библиотеках сел Белогородка, Гореничи и Музычи, ведь именно там наиболее активно заполняли анкеты. А результатом, ради которого стоило учиться, Марина называет то, что если "идея поможет людям чувствовать себя менее одинокими, найти новых друзей или стать более активными участниками жизни общины – мы работали не зря".