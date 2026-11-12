На Київщині створюють цифрову спільноту "Простір інтересів" для пошуку друзів і однодумців

Навчальна програма реалізується за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, розповіли 24 Каналу в CDTO Campus.

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Чому долучилася до програми

Команди громад проходять у ній шлях від дослідження проблеми до готового цифрового проєкту. Марина Дехтяр прийшла на програму, щоб, за її словами, "навчитися перетворювати суспільні потреби на конкретні цифрові рішення". Для неї цифровізація є насамперед інструментом підвищення якості життя людей.

Платформа, яка веде від екрана до живої зустрічі

"Простір інтересів" – це цифрова платформа, де мешканці зможуть знаходити однодумців, знайомитися, створювати тематичні спільноти й організовувати зустрічі в реальному житті. Онлайн допомагатиме знайти людей, а бібліотеки та інші громадські простори стануть місцями для клубів, майстер-класів і спільних заходів.

Мета проєкту – не збільшити час перебування людей перед екранами, а допомогти їм частіше зустрічатися поза ними– каже Марина.

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Ідея з розмов із близькими

Ідея з'явилася з розмов із близькими. Цього року Марина пережила втрату – пішов з життя її батько. "Мама почала говорити, що їй немає чим займатись: я і мій брат з сім'ями живемо окремо, зідзвонюємось щодня, але їй самій не вистачає живого спілкування", – розповідає вона.

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Молодша приятелька поскаржилась: у громаді немає місця, де можна познайомитись з новими людьми зі спільними інтересами. І це лягло в основу концепції проєкту під час навчання в CDTO Campus.

Марина Дехтяр під час навчання в CDTO Campus / Фото CDTO Campus

Опитування, яке визначило пріоритет

Марина працює головною спеціалісткою управління з питань відновлення, розвитку та міжнародного співробітництва Білогородської сільської ради. Громада розташована поруч із Києвом, у ній близько 30 тисяч зареєстрованих мешканців. Станом на 15 вересня 2026 року, за даними сільської ради, у громаді проживає 6665 внутрішньо переміщених осіб.

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У громаді, яка прийняла значну кількість внутрішньо переміщених осіб, такий інструмент може допомогти знаходити однодумців і сприяти кращій інтеграції нових мешканців у життя громади. За підтримки керівництва та колег було вирішено з'ясувати, наскільки проблема самотності актуальна саме тут. Так з'явилося дослідження, яке визначило пріоритетність проєкту.

Анкету розробили для різних вікових категорій і провели онлайн та офлайн опитування менше ніж за два тижні. Відгукнулися 232 людини. Соціальні категорії респондентів під час опитування не визначали.

Здивувала кількість людей, які хочуть розширити коло знайомств– каже Марина.

29,3% відповіли, що дуже цього хочуть, ще 52,2%, що скоріше хочуть. Найбільше людям бракує спілкування з тими, хто має схожі інтереси, спільні заняття або хобі.

Марина впевнена, що платформа може стати підтримкою для внутрішньо переміщених осіб:

Внутрішньо переміщені особи, які опинилися через військові дії в громаді й почуваються самотньо, у розпачі та змінили звичне коло знайомих, можуть знайти підтримку та людей зі спільними інтересами в "Просторі інтересів". Як віртуально, так і в реальному житті– каже вона.

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В анкеті спитали й про те, чим люди готові поділитися з іншими. Найчастіше відповідали: дружньою розмовою або підтримкою – так сказали 118 осіб. 15 людей готові допомогти у навчанні користування комп'ютером чи смартфоном. А один респондент написав, що хотів би знайти через "Простір інтересів" дівчину. Тому в проєкті є й офлайн: той, хто не має достатніх цифрових навичок, зможе долучитися через живі заходи й поступово опанувати платформу.

"Таким чином ми створюємо взаємодоповнювальну модель: цифрові інструменти стимулюють реальне спілкування, а реальне спілкування сприяє розвитку цифрової грамотності", – пояснює Марина Дехтяр.

Спершу спитати людей

Перш ніж створювати застосунок, команда провела опитування мешканців громади. "Ми не повинні змушувати людей пристосовуватися до цифрового продукту. Навпаки, цифровий продукт має бути пристосований до потреб людей", – упевнена розробниця.

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Тому опрацювали й користувацький шлях: від першого знайомства з платформою до участі в реальному заході. Найціннішими на навчанні Марина називає інструменти аналізу потреб цільових аудиторій, формування користувацького шляху та перевірки гіпотез.

Чому це важливо зараз

Вона вважає, що обстріли, руйнування й відсутність електроенергії не покращують ментальне здоров'я мешканців і водночас – "не кожна людина погоджується на отримання фахового супроводу психолога", зазначає Марина. Тому, на її думку, місця, де можна зустріти людей зі схожими інтересами, допомагають відчути свою важливість, покращити емоційний стан, а можливо, й знайти кохання.

Парадокс сьогодення полягає в тому, що ми шукаємо однодумців через соцмережі на іншому краю світу, а вони можуть бути поряд– каже вона.

Що потрібно для запуску

Запуск команда планує розпочати незадовго до завершення розроблення програмного забезпечення, а до того потрібна ще й промоційна програма. "Нам потрібно на розроблення цифрового інструменту близько 10 000 євро", – каже Марина. Окремо шукатимуть гранти на офлайн-заходи й розраховують на підтримку директорів і працівників бібліотек, сільської ради та мешканців. "У нас є потужна команда керівництва громади та колег, які підтримали цю ініціативу".

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Перші заходи, вважає Марина Дехтяр, доцільно провести в бібліотеках сіл Білогородка, Гореничі та Музичі, адже саме там найактивніше заповнювали анкети. А результатом, заради якого варто було навчатися, Марина називає те, що якщо "ідея допоможе людям почуватися менш самотніми, знайти нових друзів або стати активнішими учасниками життя громади – ми працювали не даремно".