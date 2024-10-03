Недавние геологические исследования показывают, что экстремальная высота Эвереста может быть частично обусловлена древней речной деятельностью, которая сыграла значительную роль в формировании гималайского ландшафта.

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Роль древних рек в формировании высоты Эвереста

Новое исследование, опубликовано в журнале Nature Geoscience, предполагает, что две древние реки, которые когда-то протекали через Гималаи, могли повлиять на высоту Эвереста. Около 89 000 лет назад эти реки слились, вызвав масштабную эрозию, которая вынесла большое количество горных пород и почвы с окрестностей горы.

Это, в свою очередь, привело к явлению под названием "изостатический отскок", когда земная кора реагирует на потерю массы поднятием вверх.

По словам Мэтта Фокса, геолога из Университетского колледжа Лондона и соавтора исследования, этот отскок мог со временем поднять Эверест на целых 50 метров.

Формирование Гималаев и рост Эвереста

Гималаи, включая Эверест, были сформированы в результате столкновения Индийского субконтинента с остальной Азией, и этот процесс продолжается по сей день. Эта тектоническая активность вызывает поднятие региона, толкая горы выше.

Эверест, известный под местными названиями Джомолунгма и Сагарматха, получает выгоду от этой тектонической силы, но исследования показывают, что древние реки сыграли решающую роль в исключительной высоте Эвереста.

Влияние реки Арун

Исследователи указывают на реку Арун, драматическое ущелье, прорезающее горы вблизи Эвереста, как на ключевого игрока в этом процессе. Арун берет начало к северу от Гималаев, а затем поворачивает на юг и сливается с рекой Коси, прокладывая свой путь через самые высокие горные хребты на Земле.

Десятилетиями ученые спорили о том, существовал ли Арун до того, как сформировались Гималаи, или он проложил свой путь позже. Фокс и его коллеги утверждают, что Арун, вероятно, проложил себе путь через горы во время речного захвата, когда одна река меняет русло другой.

Это драматическое событие, возможно, вызванное наводнением, увеличило эрозию вдоль пути Аруна и значительно изменило ландшафт.

Последствия эрозии: Рост высоты Эвереста

После захвата реки Арун быстро размыл окружающую территорию, вынеся огромное количество осадочных пород. Это уменьшение массы привело к поднятию земной коры в процессе, известном как изостатический отскок. По оценкам Фокса и его команды, этот процесс добавил от 15 до 50 метров к высоте Эвереста за тысячи лет.

Хотя тектоническое поднятие является основной движущей силой роста Гималаев, это дополнительное поднятие подчеркивает значительное влияние древних рек.

Ученые не имеют общего решения

Хотя исследование предлагает убедительное объяснение, некоторые геологи остаются скептически настроенными. Питер ван дер Бик, геолог из Потсдамского университета, утверждает, что время захвата реки остается неопределенным, поскольку исследование опиралось на упрощенные модели поведения рек.

Он также отмечает, что долгосрочные оценки тектонического поднятия и эрозии трудно определить из-за ограниченности исторических данных.

Кроме того, большие сейсмические события, такие как землетрясение 2015 года в Непале, повлекшее проседание нескольких гималайских вершин примерно на 1 метр, могут существенно повлиять на высоту гор со временем.

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Хотя высота Эвереста обусловлена прежде всего тектоническими силами, это новое исследование добавляет к истории формирования вершины еще один увлекательный аспект. Влияние древних рек, таких как Арун, в сочетании с тектоническими столкновениями, продолжающимися до сих пор, способствовало тому, что Эверест стал самой высокой горой на Земле, и будущие исследования могут продолжить открывать новые факторы, которые сформировали эту культовую вершину.