Почему летучие мыши висят вниз головой, когда спят

Большинство известных нам животных спят лежа. Некоторые могут делать это стоя, а киты зависают под водой в вертикальном положении. Летучие мыши в свою очередь выбрали уникальный подход: они цепляются своими крошечными лапками за ветки и свисают головой вниз. Вот объяснение этого удивительного факта.

Объяснение

Такое поведение летучих мышей, как предполагают ученые, может быть следствием эволюционного пути, который летучие мыши прошли, чтобы получить способность к полету. Тара Хохофф, координатор Программы сохранения летучих мышей Иллинойса, которая исследует этих животных уже много лет, говорит, что когда они эволюционировали от наземных млекопитающих до летающих, то сначала, вероятно, только могли планировать, как некоторые современные белки, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Предки современных летучих мышей могли забираться на высокие деревья и спрыгивать с них, чтобы скользить по воздуху между стволами, вероятно, развив сильные конечности для таких подъемов. Эти сильные руки со временем превратились в крылья.

Однако, поскольку летучие мыши не имеют полых костей, как птицы, они не имеют такой большой подъемной силы для начала полета. Поэтому они, вероятно, и висят вверх лапами, чтобы взлететь. Летучие мыши, которые находятся на земле, все еще могут взлетать из положения стоя. Но это для них гораздо сложнее, чем начать полет из висячего положения.

Большинству людей было бы сложно висеть на карнизе, ветвях или любой другой поверхности ногами. Однако летучие мыши могут висеть вниз головой гораздо легче, чем люди, благодаря тому, как эволюционировали их мышцы, сухожилия и когти.

Когда летучая мышь находит место для ночлега, она сокращает мышцы, прикрепленные к когтям, что открывает их. Когда когти касаются поверхности насеста, летучая мышь расслабляет свое тело. Это позволяет весу его тела натягивать сухожилия, соединенные с когтями,

– рассказывает Дэниел Паук, зоолог и заведующий кафедрой биологии Государственного университета Боулинг-Грин в Огайо.

В результате когти цепляются за поверхность, суставы когтей смыкаются, а вес тела летучей мыши удерживает когти сомкнутыми. Другими словами, летучие мыши тратят минимум энергии, чтобы висеть вверх ногами. Их тела расслаблены, а гравитация выполняет работу за них.

В отличие от людей, летучие мыши могут висеть вниз головой в течение длительного времени. В то время как у человека в перевернутом положении кровь скапливается в голове, что со временем может привести к проблемам со здоровьем, компактный размер летучей мыши позволяет ее сердцу легко перекачивать кровь по всему телу.

После того как висение вниз головой стало излюбленным методом отдыха летучих мышей, этот новый образ жизни потянул за собой эволюцию нескольких других черт. Например, изменились кости ног. Сейчас они не способны выдерживать их вес в течение длительного времени, если животное стоит. Но вися вниз головой, летучим мышам не приходится переносить свой вес на слабые ноги.

По словам Паука, висение вверх ногами также защищает летучих мышей от некоторых потенциальных хищников. Висение в труднодоступных местах, таких как потолок пещеры, может помочь им избежать врагов, таких как совы, ястребы и змеи.

Не все летучие мыши одинаковы

Впрочем, некоторые летучие мыши не спят исключительно вверх ногами. Например, дискокрылые летучие мыши Центральной и Южной Америки имеют специальные присоски на больших пальцах, которыми они цепляются за нижнюю сторону листьев, причем делают это под разными углами, даже горизонтально.