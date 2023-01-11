Осторожно: App Store и Google Play заполонили сомнительные приложения, маскирующиеся под ChatGPT
Источник:TechCrunch
Основанный на передовых алгоритмах искусственного интеллекта бот ChatGPT сегодня является одной из самых горячих новинок технологической индустрии. Ожидаемо, что некоторые не всегда порядочные разработчики решили воспользоваться тенденцией, разместив сомнительные приложения в App Store и Google Play, которые мимикрируют под популярный бот.
Чем вредны прикидывающиеся программы ChatGPT
За дополнительную плату приложения предлагают пользователям "расширенные возможности" и дополнительные запросы в чат-бот. Важно помнить, что доступ к ChatGPT бесплатный, а компания OpenAI, разработавшая бота, официальных приложений не выпускала.
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В чарты в ряде стран попало, например, приложение под названием ChatGPT Chat GPT AI AI с GPT-3 – его устанавливают бесплатно, но он предлагает подписку по цене 7,99 доллара в неделю или 49,99 доллара в месяц за неограниченное количество запросов к боту.
В действительности же, отмечают авторы обзоров приложения, подписка не дает никаких преимуществ. У того же разработчика уже было похожее приложение с более чем 100 тысячами загрузок, но сейчас он удален.
Зачем выпускают такие программы
Смысл всей этой сомнительной деятельности в том, чтобы выпустить практически любое приложение, в названии которого упоминается ChatGPT, чтобы он как можно выше поднялся в результатах поиска – некоторые даже выпускают несколько приложений, надеясь, что хотя бы один из них наберет достаточно высокое число загрузок.
Кроме того, разработчики надеются, что не слишком осмотрительные пользователи поведут на обещанные преимущества и оформят подписку, а это уже неплохие деньги в довольно короткие сроки, даже если владельцы магазинов заметят и удалят программы.
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Аналогичным образом ранее App Store и Google Play наполняли подделки некогда популярных Wordle и Flappy Bird. И пока неясно, собираются ли Apple и Google что-либо делать с наплывом сомнительных приложений, паразитирующих на популярности ChatGPT.