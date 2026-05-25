Первые владельцы фитнес-трекера Google Fitbit Air не могут им воспользоваться

Первые покупатели безекранного фитнес-трекера Google Fitbit Air уже получили свои устройства. Однако радость от быстрой доставки омрачила неожиданная проблема с настройкой гаджета.

Ожидалось, что новинка поступит в продажу только в конце месяца, однако логистика сработала быстрее. Как сообщает издание Android Authority со ссылкой на официальное подтверждение от компании Google, пользователи просто не могут подключить устройство к своим смартфонам.

Официальный релиз и начало массовых доставок нового фитнес-трекера Google Fitbit Air были запланированы на 26 мая 2026 года. Однако некоторые покупатели получили свои девайсы значительно раньше, что подтверждают публикации на форуме Reddit. К сожалению, начать пользование новинкой они не могут из-за программных ограничений.

Проблема заключается в том, что для Google Fitbit Air требуется обновление приложения Google Health до версии 5.0. Именно эта версия обеспечивает совместимость и позволяет выполнить первое сопряжение трекера со смартфоном. Однако Google еще не успела полностью развернуть это обновление для всех пользователей Android. Поэтому устройство фактически невозможно активировать после распаковки.

Как на это отреагировали в Google?

Компания Google уже официально подтвердила наличие этой проблемы с сопряжением через приложение. Что интересно, в комментарии представитель прокомментировал ситуацию, отметив, что фитнес-трекер уже полноценно работает с продуктами Apple.

Пользователи iOS уже могут обновить приложение через App Store. Следите за обновлением, поскольку, так, вам действительно нужна новая версия Google Health (версия 5.0) для подключения и использования продукта,

– отметил Энди, представитель Google.

Это несколько разозлило пользователей в комментариях, поскольку недавно фанаты девайсов Google обратили внимание на то, что компания приоритезирует поддержку устройств Apple и в некоторых ситуациях яблочные гаджеты получают необходимые обновления быстрее, чем, например, смартфон Pixel.

В то же время журналисты отмечают, что обновление 5.0 уже начало появляться на отдельных Android-устройствах, в частности смартфонах Pixel, однако распространение происходит постепенно, поэтому часть пользователей еще не получила доступ к новой версии.

Google Fitbit Air – это новый минималистичный фитнес-трекер без экрана. Устройство ориентировано на пользователей, которые предпочитают незаметные аксессуары для отслеживания здоровья без лишних оповещений на запястье.

Следует добавить, что сейчас в Google происходит процесс слияния брендов, который компания проводит уже не первый год. Техногигант последовательно ликвидирует самостоятельные элементы Fitbit, перенося все сервисы под зонтик приложения Google Health.

В рамках этой стратегии компания недавно закрыла привычные форумы поддержки пользователей, из-за чего Google заменила важную часть Fitbit и ограничила доступ к ценным архивам обсуждений. Это решение вызвало значительные неудобства для владельцев устройств, которые привыкли искать решения технических проблем на старой платформе.