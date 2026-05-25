Ожидалось, что новинка поступит в продажу только в конце месяца, однако логистика сработала быстрее. Как сообщает издание Android Authority со ссылкой на официальное подтверждение от компании Google, пользователи просто не могут подключить устройство к своим смартфонам.
Актуально Смотрите также Google и Xreal показали Project Aura – XR-очки, которые могут изменить пространственные вычисления
Официальный релиз и начало массовых доставок нового фитнес-трекера Google Fitbit Air были запланированы на 26 мая 2026 года. Однако некоторые покупатели получили свои девайсы значительно раньше, что подтверждают публикации на форуме Reddit. К сожалению, начать пользование новинкой они не могут из-за программных ограничений.
Проблема заключается в том, что для Google Fitbit Air требуется обновление приложения Google Health до версии 5.0. Именно эта версия обеспечивает совместимость и позволяет выполнить первое сопряжение трекера со смартфоном. Однако Google еще не успела полностью развернуть это обновление для всех пользователей Android. Поэтому устройство фактически невозможно активировать после распаковки.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как на это отреагировали в Google?
Компания Google уже официально подтвердила наличие этой проблемы с сопряжением через приложение. Что интересно, в комментарии представитель прокомментировал ситуацию, отметив, что фитнес-трекер уже полноценно работает с продуктами Apple.
Пользователи iOS уже могут обновить приложение через App Store. Следите за обновлением, поскольку, так, вам действительно нужна новая версия Google Health (версия 5.0) для подключения и использования продукта,
– отметил Энди, представитель Google.
Это несколько разозлило пользователей в комментариях, поскольку недавно фанаты девайсов Google обратили внимание на то, что компания приоритезирует поддержку устройств Apple и в некоторых ситуациях яблочные гаджеты получают необходимые обновления быстрее, чем, например, смартфон Pixel.
В то же время журналисты отмечают, что обновление 5.0 уже начало появляться на отдельных Android-устройствах, в частности смартфонах Pixel, однако распространение происходит постепенно, поэтому часть пользователей еще не получила доступ к новой версии.
Google Fitbit Air – это новый минималистичный фитнес-трекер без экрана. Устройство ориентировано на пользователей, которые предпочитают незаметные аксессуары для отслеживания здоровья без лишних оповещений на запястье.
Следует добавить, что сейчас в Google происходит процесс слияния брендов, который компания проводит уже не первый год. Техногигант последовательно ликвидирует самостоятельные элементы Fitbit, перенося все сервисы под зонтик приложения Google Health.
В рамках этой стратегии компания недавно закрыла привычные форумы поддержки пользователей, из-за чего Google заменила важную часть Fitbit и ограничила доступ к ценным архивам обсуждений. Это решение вызвало значительные неудобства для владельцев устройств, которые привыкли искать решения технических проблем на старой платформе.