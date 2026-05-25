Очікувалося, що новинка надійде у продаж лише наприкінці місяця, проте логістика спрацювала швидше. Як повідомляє видання Android Authority з посиланням на офіційне підтвердження від компанії Google, користувачі просто не можуть підключити пристрій до своїх смартфонів.

Офіційний реліз та початок масових доставок нового фітнес-трекера Google Fitbit Air були заплановані на 26 травня 2026 року. Проте деякі покупці отримали свої девайси значно раніше, що підтверджують публікації на форумі Reddit. На жаль, розпочати користування новинкою вони не можуть через програмні обмеження.

Проблема полягає в тому, що для Google Fitbit Air потрібне оновлення застосунка Google Health до версії 5.0. Саме ця версія забезпечує сумісність та дозволяє виконати перше сполучення трекера зі смартфоном. Проте Google ще не встигла повністю розгорнути це оновлення для всіх користувачів Android. Через це пристрій фактично неможливо активувати після розпакування.

Як на це відреагували в Google?

Компанія Google вже офіційно підтвердила наявність цієї проблеми зі сполученням через застосунок. Що цікаво, у коментарі представник прокоментував ситуацію, зазначивши, що фітнес-трекер вже повноцінно працює з продуктами Apple.

Користувачі iOS вже можуть оновити застосунок через App Store. Слідкуйте за оновленням, оскільки, так, вам дійсно потрібна нова версія Google Health (версія 5.0) для підключення та використання продукту,

– зазначив Енді, представник Google.

Це дещо розлютило користувачів в коментарях, оскільки віднедавна фанати девайсів Google звернули увагу на те, що компанія пріоритезує підтримку пристроїв Apple і в деяких ситуаціях яблучні ґаджети отримують необхідні оновлення швидше, ніж, наприклад, смартфон Pixel.

Водночас журналісти зазначають, що оновлення 5.0 вже почало з'являтися на окремих Android-пристроях, зокрема смартфонах Pixel, однак поширення відбувається поступово, тому частина користувачів ще не отримала доступ до нової версії.

Google Fitbit Air – це новий мінімалістичний фітнес-трекер без екрана. Пристрій орієнтований на користувачів, які віддають перевагу непомітним аксесуарам для відстеження здоров'я без зайвих сповіщень на зап'ясті.

Слід додати, що зараз в Google відбувається процес злиття брендів, який компанія проводить уже не перший рік. Техногігант послідовно ліквідує самостійні елементи Fitbit, переносячи всі сервіси під парасольку додатка Google Health.

У межах цієї стратегії компанія нещодавно закрила звичні форуми підтримки користувачів, через що Google замінила важливу частину Fitbit та обмежила доступ до цінних архівів обговорень. Це рішення викликало значні незручності для власників пристроїв, які звикли шукати розв'язання технічних проблем на старій платформі.