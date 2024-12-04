Windows 10 становится все более популярным, хоть до его закрытия осталось меньше года

Жизненный цикл операционной системы Windows 10 близится к концу. Ее официальная поддержка завершится уже в 2025 году, однако несмотря на это в последнее время ее популярность неожиданно выросла согласно данным Statcounter.

Как сообщает 24 Канал, это становится понятно по данным сервиса, отслеживающего глобальное использование операционной системы.

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Доля рынка Windows 10 демонстрирует умеренный рост

В ноябре 2024 года на долю Windows 10 приходилось 61,83% всех устройств с операционными системами Microsoft, по сравнению с 60,95% в октябре.

Это скромный, но неожиданный рост для ОС, которой почти десять лет и которая в следующем году потеряет бесплатную поддержку. Начиная с 2025 года, тем пользователям, которые захотят продолжить пользоваться Windows 10 и получать обновления безопасности, придется дополнительно платить за это.



Windows 10 стала популярнее / Фото Statcounter

Windows 11 теряет популярность

Интересно, что этот рост для Windows 10 контрастирует со снижением рыночной доли Windows 11, которая упала с 35,58% в октябре до 34,94% в ноябре.

В начале года доля Windows 11 стабильно росла, увеличившись с 27,67% в мае до 35,58% в октябре.

Более старые версии Windows также сохраняют определенную популярность среди пользователей.

Windows 7, несмотря на то, что уже много лет не поддерживается, все еще активна на 2,47% устройств.

Другие устаревшие системы, в частности Windows 8.1 (0,31%), Windows XP (0,25%) и Windows 8 (0,16%), продолжают работать на миллионах компьютеров по всему миру.

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Statcounter собирает данные с помощью инструмента отслеживания, встроенного в более чем 1,5 миллиона веб-сайтов по всему миру. Это позволяет сервису предлагать объективную информацию о тенденциях программного обеспечения для устройств, подключенных к Интернету.