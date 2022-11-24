Как пережить блэкаут: готовим смартфон и технику к выключению света

Ежедневные отключения света стали реальностью, к которой нужно приспосабливаться. Энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена в результате российских обстрелов и на ее восстановление уйдет немало времени. Поэтому нам нужно быть готовыми к худшим сценариям.

Даже если света не будет в течение длительного времени, можно подготовиться к такому развитию событий, чтобы максимально обеспечить выживание. 24 канал подготовил советы о том, как настроить смартфон, какую технику купить и что нужно иметь, чтобы отключение энергии минимально повлияло на качество вашей жизни.

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Экстренный комплект

На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта "Пунктов несокрушимости". Сейчас их по всей Украине действует более 4000. Эти пункты будут задействованы в случае длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре.

Прежде всего нужно всегда иметь готовый комплект на случай чрезвычайной ситуации. Если свет исчезнет внезапно, он должен находиться в доступном месте, чтобы вам не пришлось искать его в темноте.

Туда должны входить:

фонарик,

батарейки,

компактный радиоприемник,

наличные,

средства первой медицинской помощи.

Рекомендуем приобрести кнопочный телефон, зарядить его, выключить и положить в комплект. Он может вам пригодиться позже, если света не будет долгий период времени. О нем следует помнить и включать и подзаряжать его хотя бы раз в 2-3 недели.

Важные правила, которых следует придерживаться

На случай внезапных отключений электроэнергии следует позаботиться о том, чтобы вся техника, которой вы планируете пользоваться или которая может вам понадобиться, была в одном месте.

Купите несколько фонариков, запасные батарейки и положите их в каждой комнате, чтобы вы могли легко добраться до них при необходимости.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши смартфоны и запасные аккумуляторы всегда были заряжены. Это касается и ноутбуков, планшетов и другой техники, которая работает от батареек или аккумуляторов.

Когда свет внезапно исчез, следует выключить из розеток всю технику в доме или квартире. Часто включение электроэнергии сопровождается скачком напряжения, что может вывести из строя некоторые приборы. ( Обратите внимание! Это правило касается и холодильника).

Это правило касается и холодильника). Подумайте об установке сетевых фильтров.

Купите формы для льда, наполните их и положите в морозильную камеру (они могут понадобиться, чтобы поддерживать низкую температуру в камере холодильника, если света долго не будет.

Держите дверь холодильника и морозильной камеры закрытой. Большинство продуктов, требующих охлаждения, можно хранить в закрытом холодильнике в течение нескольких часов. В неоткрытом холодильнике продукты будут храниться холодными около 4 часов. Полная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.

Для аварийного освещения используйте фонарики — свечи и керосиновые лампы могут привести к возгоранию.

Оставьте выключатель в одной из комнат включенным, чтобы знать, когда появится электричество.

Надевайте несколько слоев теплой одежды, если на улице холодно.

Никогда не используйте духовку в качестве источника тепла. Если электроэнергия будет отключена на длительное время, спланируйте переход в другое место.

Избегайте лишних поездок, особенно на автомобиле. Светофоры не будут работать, а дороги будут перегружены.

Употребляйте продукты, не требующие охлаждения.

Не пользуйтесь лифтами.

Проверьте, как ваши соседи, возможно им нужна ваша помощь, особенно если это пожилые люди.

В случае необходимости перейдите в общественное место, где есть электричество и тепло.

Утилизируйте пищевые продукты и лекарственные средства, если нарушен температурный режим хранения.

Альтернативные источники энергии

Убедитесь, что у вас есть альтернативные способы зарядки для телефона или любого устройства, требующего питания. Радиоприемник/фонарик/зарядное устройство на солнечных батареях является хорошей альтернативой зарядным устройствам, работающим от аккумулятора.

Если у вас нет павербанка, советуем приобрести его и держать всегда заряженным. Он точно пригодится вам в случае отключения электроэнергии, поэтому лучше выбрать модель с большим аккумулятором или даже подумать об объемном запасном аккумуляторе, способном заряжать несколько устройств одновременно.

мы писали в отдельном материале . Здесь освещены все важные аспекты, на которые стоит обратить внимание, особенно если вы ищете универсальный павербанк способный заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки.

Если вы проживаете в частном доме, следует рассмотреть возможность приобретения генератора. Однако помните, что его ни в коем случае нельзя использовать в помещении. Также не рекомендуется подключать его к сети дома, лучше использовать мощную переноску и подключаться напрямую к генератору.

Как подготовить смартфон к блэкауту

При правильной настройке ваш смартфон способен продержаться без зарядки в течение нескольких дней. Настраивая смартфон, помните: это ваше экстренное средство связи, поэтому лучше выключить все лишние функции истощающие аккумулятор.

Также рекомендуем перевести его в режим сохранения энергии или включить режим "Ультраэкономии" доступный на некоторых моделях смартфонов. Он предназначен именно для таких случаев и фактически превращает смартфон в старый добрый телефон, способный только звонить и отправлять SMS.

Какую технику купить

Детальнее о том, как максимально сохранить заряд батареи на смартфоне, мы писали в отдельном материале . Здесь вы найдете действенные советы, которые позволят вашему смартфону работать 2-3 дня, а то и больше от аккумулятора.

Мы уже упоминали о том, что вам нужны фонарики, батарейки и аккумуляторы. Этой техники не бывает слишком много, особенно это касается сменных аккумуляторов и батареек.

Однако в случае долгих отключений стоит запастись и другой техникой, которая поможет вам быть на связи и следить за событиями. Речь идет о банальном радиоприемнике, который раньше был в каждом доме. Сегодня это устройство не так распространено, но в реалиях настоящего очень нужно, поэтому рекомендуем купить его, или отыскать старый рабочий приемник.

Если вы живете в городе, то достаточно иметь небольшой портативный FM-приемник на батарейках. Он поможет быть в курсе событий на случай проблем со связью, которые сегодня часто возникают при отключении энергии.

Если вы живете за городом, вам понадобится более мощный стационарный приемник, работающий от аккумулятора.

Возможные проблемы со связью и их решение

Как выбрать радиоприемник, на что обратить внимание и что именно вам нужно, вы можете лучше понять, прочитав наш специальный материал посвященный этим вопросам.

Как мы уже сообщали выше, вероятность проблем с мобильной связью во время длительных отключений электроэнергии более чем высока. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы вы были готовы к этому.

Радио может обеспечить вам доступ к информации. Так вы узнаете об отбое или начале воздушной тревоги и других важных новостях.

Кроме того, отсутствие сигнала сети не обязательно означает отсутствие способности связаться с другими людьми. Если вы живете в многоквартирном доме, для связи с соседями можно использовать офлайн мессенджеры, работающие через Bluetooth. Об их использовании можно договориться заранее.

Можно также попытаться подключиться к сети другого оператора. Сделать это достаточно легко, поскольку национальный роуминг в Украине сейчас полностью бесплатный. Вам нужно только изменить выбор сети с автоматического на ручной и выбрать сеть "Киевстар", Vodafone или lifecell.

На Android:

"Настройки",

"Мобильная сеть",

"Оператор".

На iPhone:

"Параметры",

"Сотовые данные",

"Выбор сети".

Далее необходимо найти доступные сети и выбрать любую из них. Чтобы пользоваться интернетом в таком режиме, должна быть активна опция "Передача данных в роуминге".

О том, как подготовить смартфон к работе без электроэнергии и сети, у нас есть большой материал , с которым мы советуем обязательно ознакомиться. Здесь много важных и полезных советов, которые могут помочь вам.

Читайте на сайте Блэкаут в Украине: сколько продержится мобильная сеть без света

Итог

Какой бы ни была ситуация, вы сможете сохранить спокойствие, если будете готовы к ней. Надеемся, что эти простые правила и советы помогут вам подготовиться к экстренной ситуации. А еще мы хотим, чтобы они вообще вам не понадобились, однако соседство со страной-террористом не оставляет нам другого выбора, кроме как всегда быть готовыми.