Дия запускает подкаст "Цифра", чтобы рассказать украинцам о цифровой трансформации

Дия, позволяющее получать цифровые документы и государственные услуги на смартфонах, стало неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев. Более 18,7 миллиона пользователей сделали жизнь своих пользователей проще и удобнее. Теперь команда Минцифры запустила специальный подкаст, который расскажет украинцам о цифровизации.

Чтобы рассказать украинцам больше о приложении и его команде, Министерство цифровой трансформации запустило подкаст под названием "Цифра". Ведущий подкаста Мстислав Баник, руководящий многими процессами в Дии, имеет целью информировать пользователей о развитии приложения, новых сервисах и цифровых изменениях в Украине.

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Команда Министерства цифровой трансформации решила создать подкаст, чтобы сделать Дия еще более понятным для украинцев. Подкаст будет иметь образовательную функцию. Мы постоянно объясняем, что и как работает в приложении,

– рассказала Баник.

Первый выпуск уже есть – о чем он

В первом выпуске "Цифры" Баник, Анна Алексеенко, руководитель отдела SMM Дии, и Андрей Лузан, основатель YouTube-канала "Львы на джипе", обсудили, как Дия стала частью поп-культуры и почему цифровые сервисы для украинцев – не роскошь, а повседневная рутина. А также вспомнили самые смешные шутки о действии в 2022 году.

Когда вы слышите слово Дия, сразу ассоциируете его с цифровыми документами и государственными услугами. И это только начало. Ассоциаций будет еще больше. Особенно у детей, которые с детства будут слышать это слово только в таком контексте,

– говорит Лузан.

Подкаст доступен на всех основных стриминговых платформах и первый эпизод уже получает положительные отзывы от пользователей. Просмотреть пилотный выпуск и оставить свой фидбек можно за ссылкой.

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Почему именно подкаст?

В Минцифре отмечают, что подкаст – это способ сделать действие еще более понятным для пользователей и ответить на их вопросы о работе приложения.

Дия редко оказывает услуги без помощи других. Если мы говорим о документах, они отображаются из определенных реестров. К примеру, мы почти 3 года объясняем, почему в Дии нет паспортов в форме книжечки. И таких запросов очень много. Этот подкаст поможет разобраться в таких нюансах.

– отмечает Баник.

Запуская "Цифра", Цель – создать более информированную базу пользователей и поощрить переход на цифровые сервисы.