Доигрался с твитами: суд признал Илона Маска виновным в махинациях с Twitter

Федеральный суд в Сан-Франциско пришел к выводу, что Илон Маск вводил в заблуждение инвесторов Twitter во время событий 2022 года, когда пытался пересмотреть условия покупки компании. Он пытался купить платформу социальных сетей по более низкой цене, чем первоначальное предложение в 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как Маск обманул инвесторов, покупая Twitter?

Присяжные установили, что публичные заявления бизнесмена, в частности его твиты о чрезмерном количестве ботов на платформе, были сознательно обманчивыми и повлияли на стоимость акций. В то же время из четырех пунктов обвинения в мошенничестве подтверждения получили только два. Защита Маска уже заявила о намерении обжаловать решение.

Суд также проанализировал, как именно высказывания предпринимателя сказывались на котировках компании в течение примерно пяти месяцев. Окончательную сумму компенсаций для инвесторов определят позже – после подачи индивидуальных исков. Речь идет о потенциальных выплатах на сотни миллионов или даже миллиарды долларов.

Решение стало редким поражением Маска в суде – бизнесмена часто называют "тефлоновым" из-за способности выигрывать сложные процессы. В частности, в 2023 году он успешно защитился в деле против инвесторов Tesla по скандальному твиту о "обеспеченном финансировании".

Представители стороны истцов считают, что убытки могут достичь около 2,6 миллиарда долларов. В то же время даже такие суммы вряд ли существенно повлияют на состояние предпринимателя.

Адвокаты инвесторов отмечают, что дело имеет более широкое значение для финансового рынка, ведь касается ответственности публичных лиц за влияние на инвесторов через социальные сети.

Со своей стороны, команда Маска заявила, что вердикт является лишь "временным препятствием", и подчеркнула: присяжные не установили существование целостной схемы мошенничества.

Во время слушаний суд заслушал показания самого Маска и бывших топ-менеджеров Twitter. Речь шла о напряженном периоде, когда бизнесмен сначала согласился приобрести компанию, а впоследствии пытался отказаться от сделки.

Инвесторы настаивали, что его публичные заявления были частью стратегии снижения цены акций для пересмотра условий сделки. В частности, ключевым стал твит от мая 2022 года, где Маск заявил о "временной паузе" в сделке из-за проверки количества ботов.

Сам предприниматель в суде утверждал, что действовал добросовестно и сомневался в достоверности данных руководства Twitter по количеству фейковых аккаунтов. В то же время он признал, что формулировка о "приостановлении" сделки могла быть неудачной и, вероятно, стала одной из причин судебного разбирательства.

