Про це повідомляє Bloomberg.

Як Маск обдурив інвесторів, купуючи Twitter?

Присяжні встановили, що публічні заяви бізнесмена, зокрема його твіти про надмірну кількість ботів на платформі, були свідомо оманливими та вплинули на вартість акцій. Водночас із чотирьох пунктів звинувачення у шахрайстві підтвердження отримали лише два. Захист Маска вже заявив про намір оскаржити рішення.

Суд також проаналізував, як саме висловлювання підприємця позначалися на котируваннях компанії протягом приблизно п’яти місяців. Остаточну суму компенсацій для інвесторів визначать пізніше – після подання індивідуальних позовів. Йдеться про потенційні виплати на сотні мільйонів або навіть мільярди доларів.

Рішення стало рідкісною поразкою Маска в суді – бізнесмена часто називають "тефлоновим" через здатність вигравати складні процеси. Зокрема, у 2023 році він успішно захистився у справі проти інвесторів Tesla щодо скандального твіту про "забезпечене фінансування".

Представники сторони позивачів вважають, що збитки можуть сягнути близько 2,6 мільярда доларів. Водночас навіть такі суми навряд чи суттєво вплинуть на статки підприємця.

Адвокати інвесторів наголошують, що справа має ширше значення для фінансового ринку, адже стосується відповідальності публічних осіб за вплив на інвесторів через соціальні мережі.

Зі свого боку, команда Маска заявила, що вердикт є лише "тимчасовою перешкодою", і підкреслила: присяжні не встановили існування цілісної схеми шахрайства.

Під час слухань суд заслухав свідчення самого Маска та колишніх топменеджерів Twitter. Йшлося про напружений період, коли бізнесмен спочатку погодився придбати компанію, а згодом намагався відмовитися від угоди.

Інвестори наполягали, що його публічні заяви були частиною стратегії зниження ціни акцій для перегляду умов угоди. Зокрема, ключовим став твіт від травня 2022 року, де Маск заявив про "тимчасову паузу" в угоді через перевірку кількості ботів.

Сам підприємець у суді стверджував, що діяв добросовісно та сумнівався у достовірності даних керівництва Twitter щодо кількості фейкових акаунтів. Водночас він визнав, що формулювання про "призупинення" угоди могло бути невдалим і, ймовірно, стало однією з причин судового розгляду.

