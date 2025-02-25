Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X, что "Starship Flight 8 летит в пятницу", опубликовав фото, сделанное бортовой камерой первой ступени ракеты Super Heavy, сообщает 24 Канал.

А тем временем SpaceX обнаружила причину взрыва Starship и обещает предотвратить повторение инцидента

Предыдущий испытательный полет Starship Flight 7, который состоялся более месяца назад, завершился взрывом верхней ступени ракеты. После этого FAA запретило дальнейшие запуски, пока продолжается расследование причин инцидента.

В ожидании разрешения FAA, SpaceX провела испытания двигателей в начале февраля. Согласно заявлению компании в Федеральную комиссию по связи США (FCC), окно для запуска Starship откроется 24 февраля. SpaceX официально объявит дату старта после получения всех необходимых разрешений.

Какие задачи Starship Flight Test 8

Поскольку предыдущий тестовый полет закончился преждевременно, а большинство запланированных испытаний не были проведены, восьмой запуск Starship будет повторением тестов, запланированных на январь. Основное внимание будет сосредоточено на сборе данных о работе верхней ступени во время повторного входа в атмосферу.



Официальный патч восьмого тестового полета Starship / Фото SpaceX

Ожидается, что во время полета Starship выпустит 10 макетов полезной нагрузки, которые по размерам и массе соответствуют спутникам Starlink. Они будут следовать за кораблем по суборбитальной траектории и упадут в воды безлюдного района Индийского океана. Это испытание должно было состояться еще во время седьмого полета.

Кроме того, в планах SpaceX – тестовый запуск одного из двигателей Raptor на орбите, что уже выполнялся во время шестого испытательного полета. В будущем эти двигатели позволят кораблям маневрировать на низкой околоземной орбите и совершать полеты к Луне и Марсу.

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Однако перед этим SpaceX должна освоить технологию орбитальной дозаправки верхней ступени Starship. NASA ожидает, что компания проведет первые тесты по передаче горючего между двумя Starship в 2025 году, ведь эта технология является ключевой для реализации миссий на Луну, а впоследствии и на Марс.