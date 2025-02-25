Генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив у соцмережі X, що "Starship Flight 8 летить у п’ятницю", опублікувавши фото, зроблене бортовою камерою першого ступеня ракети Super Heavy, повідомляє 24 Канал.

А тим часом SpaceX виявила причину вибуху Starship та обіцяє запобігти повторенню інциденту

Попередній випробувальний політ Starship Flight 7, який відбувся понад місяць тому, завершився вибухом верхнього ступеня ракети. Після цього FAA заборонило подальші запуски, поки триває розслідування причин інциденту.

Очікуючи на дозвіл FAA, SpaceX провела випробування двигунів на початку лютого. Згідно із заявою компанії до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), вікно для запуску Starship відкриється 24 лютого. SpaceX офіційно оголосить дату старту після отримання всіх необхідних дозволів.

Які завдання Starship Flight Test 8

Оскільки попередній тестовий політ закінчився передчасно, а більшість запланованих випробувань не були проведені, восьмий запуск Starship буде повторенням тестів, запланованих на січень. Основна увага буде зосереджена на зборі даних про роботу верхнього ступеня під час повторного входу в атмосферу.



Офіційний патч восьмого тестового польоту Starship / Фото SpaceX

Очікується, що під час польоту Starship випустить 10 макетів корисного навантаження, які за розмірами та масою відповідають супутникам Starlink. Вони слідуватимуть за кораблем по суборбітальній траєкторії та впадуть у води безлюдного району Індійського океану. Це випробування мало відбутися ще під час сьомого польоту.

Крім того, в планах SpaceX – тестовий запуск одного з двигунів Raptor на орбіті, що вже виконувався під час шостого випробувального польоту. У майбутньому ці двигуни дозволять кораблям маневрувати на низькій навколоземній орбіті та здійснювати польоти до Місяця і Марса.

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Проте перед цим SpaceX має освоїти технологію орбітальної дозаправки верхнього ступеня Starship. NASA очікує, що компанія проведе перші тести з передавання пального між двома Starship у 2025 році, адже ця технологія є ключовою для реалізації місій на Місяць, а згодом і на Марс.