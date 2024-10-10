Удивительное небо, от которого перехватывает дыхание: Украину накрыло полярное сияние

Во многих областях Украины вечером 10 октября можно было увидеть полярное сияние. Жители могут наблюдать за розовым небом от нескольких минут до часов.

В телеграм-каналах активно распространяются фотографии с невероятным небом. Где можно было увидеть полярное сияние – пишет Техно 24.

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Полярное сияние накрыло Украину

Поздно вечером 10 октября жители многих областей Украины могли наблюдать полярное сияние. Как пишут в сети, небо стало розовым якобы из-за мощной магнитной бури, которая началась в четверг и продлится до воскресенья, 13 октября. Некоторые эксперты утверждают, что наблюдать яркое полярное сияние можно даже на средних широтах.



Полярное сияние в Украине 10 октября / Фото из сети

Загадочное розовое небо видели жители Херсонщины, Николаевщины, Винницкой области, а также Киева, Харькова, Сум и Запорожья. Некоторые фотографии передают невероятную атмосферу. На них видно яркое розовое сияние, которое накрыло разные города.



Полярное сияние на Сумщине / Фото Суспильное

На фотографиях видно, что небо имеет не только оттенки розового, но и фиолетового. А в сочетании со звездами на небе создается действительно сказочный эффект.



Фантастическое небо над Украиной / Фото из сети



Полярное сияние на Николаевщине / Фото из сети

Полярное сияние в разных городах Украины – больше в галерее

К слову, несколько дней назад, а именно 7 октября, в Украине также можно было наблюдать полярное сияние. В частности, за эффектным природным явлением могли наблюдать жители Одесской области и Прикарпатья.