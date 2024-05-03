Полярное сияние над Украиной наблюдали в нескольких областях

В ночь на 3 мая в небе над Украиной жители северных областей наблюдали полярное сияние. Увидеть впечатляющее явление посчастливилось жителям Киевской, Харьковской и Сумской областей.

Пользователи соцсетей сразу же начали делиться фотографиями полярного сияния, сообщает 24 Канал. Причиной стала сильная магнитная буря уровня G3, которая накануне бушевала на Солнце.

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Фото полярного сияния над Украиной



Полярное сияние / Фото @Neyasit_alt

Другие фото полярного сияния

Напомним, что в 2023 году в начале мая над Украиной тоже можно было заметить полярное сияние результатом которых была чрезвычайная активность Солнца.

В общем явление полярного сияния не является чем-то странным для северных регионов нашей планеты, однако для Украины это далеко не обыденная вещь, которая до сих пор удивляет наблюдателей.

Полярное сияние это природное явление, вызванное возмущениями в магнитосфере Земли. Эти возмущения создают световое сияние, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Оно является следствием бури, которая бушевала на поверхности нашей звезды.

Одна из таких бурь случилась недавно и хоть красота такого полярного сияния завораживает, последствия бури G3 могут ощутить спутники на орбите нашей планеты, а также радиосвязь на ее поверхности.

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Похоже благодаря тому, что Солнце находится на пике своей активности вот уже несколько лет, явление полярного сияния для Украины стало довольно привычным, ведь его удается зафиксировать несколько раз в год. В то же время оно несколько отличается от того, которое можно увидеть в северных странах.

Там обычно преобладают синий и зеленые цвета, тогда как в Украине это сочетание красного, желтого и фиолетового.