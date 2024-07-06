Фанат Tesla разочаровался в компании, когда за 4 месяца у него сломались два Cybertruck

Владельцы Cybertruck готовы мириться со многими трудностями и проблемами, которые скрывают пикапы Tesla, чтобы владеть одним из них. Однако порой и самые большие фанаты не выдерживают.

Что случилось

Блогер, известный в сети под именем Lamar MK, уже некоторое время владел Tesla Model Y, а в марте приобрел новенький Cybertruck. Через две недели после доставки его пикап внезапно вышел из строя на обочине дороги, выдавая всевозможные сообщения об ошибках, как он задокументировал на своем YouTube-канале.

Смотрите также В восторге от дизайна Cybertruck? Тогда вам понравится этот мини-ПК в виде пикапа Tesla

Он смог безопасно вернуться домой, куда впоследствии приехали представители сервиса Tesla, чтобы забрать грузовик и посмотреть, что с ним происходит. Ламар хотел, чтобы они также обратили внимание на другие проблемы, например, на лобовом стекле было то, что он описал как "линию" или "волнистость", водительское сиденье было слишком близко к центральной консоли, а обивка сидений провисала.

Всякое случается, и мы просто должны работать над этим,

– говорит Ламар в видео.

Хотя это весьма странное отношение к тому, что электрический пикап с шестизначной стоимостью ломается после двух недель владения, но его можно понять: когда что-то очень любишь, можно закрыть глаза на некоторые недостатки.

До апреля грузовик все еще находился в сервисном центре Tesla. Поэтому Ламар снял еще одно видео с большой надписью на обложке "Помоги мне, Илон". В сервисе ему называли даты, когда грузовик будет готов, но потом говорили, что им понадобится еще немного времени. В ролике можно увидеть, что пикап разобрали до мелких частей, чтобы выяснить, что с ним не так, но, судя по всему, ничего не удавалось.

Смотрите, как Cybertruck разобрали на составляющие: видео

Через несколько недель он получил машину обратно после того, как ее "починили". В сервисе ему сказали, что проблема заключалась в коррозии провода заземления переменного тока, что привело к отключению всей высоковольтной системы.

Другое видео, снятое той ночью, когда Ламару вернули автомобиль, показывает самого автора роликов и его транспортное средство, которые счастливо воссоединились. Но все было не так хорошо, как он ожидал. Через две минуты после этого видео пикап начал громко шуметь, поэтому Ламар заглянул в сервисный журнал и обнаружил проблему с активными жалюзи. Опять же, это было той самой ночью, когда он вернул свой Cybertruck из ремонта, который длился больше месяца. На этом он закончил, сказав: "Я люблю компанию, я люблю пикап, это пикап моей мечты. Но просто дайте мне новый пикап. Пожалуйста".

Компания ответила

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

В Tesla призыв услышали и ответили. Компания заменила машину на новую в конце мая. Дела шли хорошо, и владелец, казалось, был счастлив. Ламар даже покрыл машину новым цветом с помощью специальной пленки, которую предлагает сама компания.

Но почти через два месяца после того, как у него появился второй Cybertruck, тот также сломался. На видео, опубликованном в X, видно, что грузовик потерял питание и заблокировался во время зарядки. Он настолько мертв, что он даже не может отсоединить от него зарядный кабель или залезть внутрь. Это произошло через четыре часа после того, как он в последний раз ездил.

Он позвонил в сервисный центр Tesla за помощью, но там ему ответили, что поскольку уже почти полночь, некому приехать и помочь ему. Ему придется ждать до утра, чтобы отдать машину в ремонт.

На следующее утро приехал эвакуатор, чтобы забрать мертвый грузовик. В твите, в котором он показал грузовик на подъемнике, он написал, что его невозможно даже завести. В другом твите говорилось о том, что когда грузовик попал в сервисный центр, он был настолько мертвым, что даже технические работники не смогли получить к нему доступ. Им пришлось использовать старые добрые инструменты для отпирания замков, чтобы открыть грузовик.

А дальше появилась новость, которая удивит даже тех, кто уже не удивляется постоянным проблемам "кибертраков": в твите Ламар сообщил, что техникам пришлось просверлить багажник, чтобы получить доступ к ручному отпиранию.

Чтобы получить доступ к багажнику, Tesla пришлось сверлить под ним, чтобы вручную открыть защелку, поскольку она не открывалась, когда ее пытались обойти. Хотя простота важна, я считаю, что некоторые ручные предохранители необходимы. Tesla должна рассмотреть возможность реинжиниринга Cybertruck, включив в него тросы ручной разблокировки задних дверей и багажника, обеспечив резервный способ их открытия, если все другие способы не сработают,

– написал он.

Это не просто плохая инженерия, это может быть невероятно опасно, если, скажем, ребенок застрянет в машине, когда она обесточится.

Автор также говорит, что в сервисе ему говорили, что это проблема с 12-вольтовой батареей (отдельный аккумулятор, питающий такие системы, как двери), но поскольку грузовик выключен и заблокирован, они не могут получить доступ к 12-вольтовой батарее, которая находится в багажнике. Но все это не имеет значения, потому что у "кибертрака" вообще нет 12-вольтовой батареи.

Смотрите также "К черту Илона": вандалы осквернили десятки Cybertruck на стоянке

Илон Маск вмешался лично

Через некоторое время сам Илон Маск ответил на твит Ламара, сказав, что компания отремонтирует его грузовик.

Неприятности, через которые прошел блогер с двумя практически новыми пикапами, просто сумасшедшие. Если бы это была любая другая автомобильная компания, все это было бы неприемлемым, но владельцы Tesla каким-то образом постоянно терпят это и продолжают пользоваться продукцией бренда.