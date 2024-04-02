Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram
Вечером 2 апреля пользователи сети сообщили о сбое в работе Telegram. Они сообщают о плохом функционировании платформы.
В социальной сети Telegram в воскресенье наблюдается сбой в работе. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложений, подключением к серверу и работой сайта, передает 24 канал.
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В Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram 2 апреля сообщили о сбое в работе платформы. Об этом также свидетельствуют данные сервера Downdetector. Согласно обнародованной информации, около 40% пользователей жалуются на плохое подключение сервера.
В то же время 33% недовольны медленной скоростью получения сообщений. Ориентировочно 27% пользователей сообщают о плохой работе приложения.
Недавно у Telegram также был сбой: что известно
- В пятницу, 22 марта, в работе Telegram произошел масштабный сбой. Мессенджер долго отправлял сообщения, были проблемы с загрузкой фото и видео. Проблемы в работе фиксировались во многих странах, в том числе – и в Украине.
- Пользователи жаловались на разные проблемы. У некоторых приложение не открывалось, у других – сообщения отправлялись с задержкой. Кроме того, возникла проблема с загрузкой фото и видео в мессенджере.
- Жаловались также на проблемы в работе телеграммы и в России. Так в Москве и области россияне сетовали, что не могут отправить сообщение. В то же время все это происходило на фоне теракта, произошедшего в ТЦ "Крокус Сити Холл".