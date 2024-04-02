У соціальній мережі Telegram у неділю спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми з завантаженням додатків, підключенням до сервера й роботою сайту, передає 24 Канал.

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У Telegram стався збій

Користувачі Telegram 2 квітня повідомили про збій у роботі платформи. Про це також свідчать дані серверу Downdetector. Згідно з оприлюдненою інформацією, близько 40% користувачів скаржиться на погане підключення сервера.

Водночас 33% невдоволені повільною швидкістю отримання повідомлень. Орієнтовно 27% користувачів повідомляють про погану роботу застосунку. У мережі повідомляють про збій у Telegram / Діаграма Downdetector

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