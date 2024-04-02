У соціальній мережі Telegram у неділю спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми з завантаженням додатків, підключенням до сервера й роботою сайту, передає 24 Канал.
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У Telegram стався збій
Користувачі Telegram 2 квітня повідомили про збій у роботі платформи. Про це також свідчать дані серверу Downdetector. Згідно з оприлюдненою інформацією, близько 40% користувачів скаржиться на погане підключення сервера.
Водночас 33% невдоволені повільною швидкістю отримання повідомлень. Орієнтовно 27% користувачів повідомляють про погану роботу застосунку.У мережі повідомляють про збій у Telegram / Діаграма Downdetector
Нещодавно у Telegram також був збій: що відомо
- У п'ятницю, 22 березня, у роботі Telegram стався масштабний збій. Месенджер довго відправляв повідомлення, були проблеми з завантаженням фото та відео. Проблеми у роботі фіксували у багатьох країнах, у тому числі – й в Україні.
- Користувачі скаржилися на різні проблеми. В декого додаток не відкривався, в інших – повідомлення відправлялися з затримкою. Окрім того, також виникла проблема із завантаженням фото та відео у месенджері.
- Скаржились також на проблеми у роботі телеграму й у Росії. Так у Москві та області росіяни бідкалися, що не можуть надіслати повідомлення. Водночас все це відбувалося на тлі теракту, який стався у ТЦ "Крокус Сіті Холл".