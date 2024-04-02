В социальной сети Telegram в воскресенье наблюдается сбой в работе. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложений, подключением к серверу и работой сайта, передает 24 канал.

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В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram 2 апреля сообщили о сбое в работе платформы. Об этом также свидетельствуют данные сервера Downdetector. Согласно обнародованной информации, около 40% пользователей жалуются на плохое подключение сервера.

В то же время 33% недовольны медленной скоростью получения сообщений. Ориентировочно 27% пользователей сообщают о плохой работе приложения.

В сети сообщают о сбое в Telegram/Диаграмма Downdetector

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