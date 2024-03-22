Об этом сообщают журналисты 24 Канала. Интересно, что на массовые проблемы пользователи начали жаловаться после того, как в России произошла массовая стрельба в торговом центре "Крокус Сити Холл".

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Телеграмм работает со сбоями

Пользователи жалуются на различные проблемы. У некоторых приложение не открывается, в других – сообщения отправляются с задержкой. Кроме того, также возникла проблема с загрузкой фото и видео в мессенджере.

Проблемы в работе фиксируют во многих странах, в том числе – и в Украине. Что стало причиной сбоя – пока неизвестно.



В работе телеграма произошел сбой / Скриншот с Downdetector

Жалуются на проблемы в работе телеграма и в России. Так в Москве и области россияне жалуются, что не могут отправить сообщение. В то же время, все это происходит на фоне теракта, который произошел в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Что известно о стрельбе в Москве