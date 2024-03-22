Как сообщает 24 Канал, по данным платформы NetBloks в Украине по состоянию на сейчас фиксируются серьезные массовые сбои в работе интернета в ряде регионов, которые пострадали от обстрелов.

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Напомним, что в ночь на 22 марта Россия запустила по Украине более 150 ракет и "Шахедов" В ход пошел почти весь доступный арсенал:

БПЛА "Shahed-136/131",

сверхзвуковые ракеты "Кинжал",

баллистические ракеты "Искандер-М",

крылатые ракеты Х-22,

управляемые авиационные ракеты Х-59,

зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

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Как сообщили в Воздушных силах, в результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели: 55 ударных БПЛА типа Shahed-136/131; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.