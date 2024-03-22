Як повідомляє 24 Канал, за даними платформи NetBloks в Україні станом на зараз фіксуються серйозні масові збої в роботі інтернету в низці регіонів, які постраждали від обстрілу.

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Нагадаємо, що в ніч на 22 березня Росія запустила по Україні понад 150 ракет та шахедів. В хід пішов майже увесь доступний арсенал:

БПЛА "Shahed-136/131",

надзвукові ракети "Кинжал",

балістичні ракети "Іскандер-М",

крилаті ракети Х-22,

керовані авіаційні ракети Х-59,

зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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Як повідомили у Повітряних силах, в результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.