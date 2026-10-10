10 октября, 19:23
Обновлено - 19:38, 10 октября
Портал Дия временно недоступен: в чем причина
Веб-портал Дия временно приостановил работу. Проводятся технические работы.
Об этом вечером 10 октября сообщил официальный телеграм-канал Дии.
Что известно о работе портала Дия
Пользователей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Специалисты команды уже работают над восстановлением полноценного функционирования сервиса.
О завершении плановых работ и восстановлении доступа к электронным услугам команда сервиса сообщит дополнительно.
В то же время приложение Дия работает в обычном режиме.
К слову, в Украине выбирали знаковую украинскую книгу в приложении Дия. Выбирать можно было из 15 книг, вышедших в свет в 2022–2026 годах.
Голосование длилось до 6 октября, а о результатах можно будет узнать 22 октября.