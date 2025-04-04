Пошлины Трампа – это катастрофа для индустрии искусственного интеллекта

Дональд Трамп объявил о введении значительных тарифов на большинство товаров, импортируемых в США. Они коснутся более 100 стран и территорий, включая острова, где живут только пингвины. Это решение, как ожидается, вызовет хаос в международной экономике и потенциально приведет к рецессии. Оно уже вызвало серьезное беспокойство в технологической отрасли, особенно в секторе искусственного интеллекта.

Удар по технологической отрасли

Эксперты предупреждают, что эти меры приведут к значительному росту расходов и затормозят развитие многочисленных отраслей. Например, тарифы на импорт из Азии угрожают дестабилизировать американскую индустрию искусственного интеллекта. Эти противоречивые экономические меры уже бьют по технологическим гигантам, обваливая их стоимость на сотни миллиардов долларов, затрудняют работу дата-центров и ставят под сомнение будущее ИИ-разработок в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Если вы не следили за ситуацией, то вот краткое объяснение: США ввели обещанные пошлины против почти всего мира. Базовый уровень (минимальный) составляет 10%, но большинство стран получили индивидуальные ставки.

Как уже раскрыли многочисленные экономисты, новые тарифы не имеют ничего общего с ответом на якобы тарифы других стран в сторону США. Они просто делят дефицит торгового баланса между США и определенной страной на стоимость общего объема товаров, импортируемых из нее, а затем делят результат на два.

Таким образом был установлен налог в размере 32% для Тайваня, 24% для Японии, 26% для Индии и 34% для Китая – всех ключевых игроков на мировой технологической арене.

Так называемая "Большая семерка" технологических гигантов (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla) отреагировала немедленно: акции стремительно полетели вниз. Например, Apple по состоянию на конец вчерашнего дня потеряла около 300 миллиардов долларов стоимости, но эксперты говорят, что будет еще хуже, поскольку инвесторы спешат избавиться от активов, готовясь к периоду экономической нестабильности.

Особенно уязвимым оказался сектор искусственного интеллекта, который уже испытывает определенные трудности:

Ожидается значительное подорожание энергоносителей и критически важных материалов, таких как сталь, редкоземельные металлы и полупроводники.

Прогнозируется резкий рост стоимости строительства и эксплуатации центров обработки данных – масштабных объектов, без которых невозможны вычисления, необходимые для развития ИИ. Это связано с тем, что цепи поставок вынуждены будут адаптироваться к новым тарифным условиям.

Важно отметить, что подавляющее большинство микрочипов, которые являются "сердцем" этих центров обработки данных, поступают из таких стран, как Тайвань, Таиланд, Япония и Вьетнам. Сами же Соединенные Штаты производят лишь около 11% необходимых им чипов. Введение пошлин заставит поставщиков из этих стран поднять цены, что, несомненно, приведет к росту цен на все конечные продукты для американских потребителей.

Этот шаг является серьезным ударом по американским компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, которые уже ощущают последствия осторожности инвесторов и замедления роста доходов.

Пока что конкретные последствия тарифов для технологической отрасли остаются не до конца ясными из-за высокой волатильности фондового рынка. Однако уже сейчас можно выделить общую тенденцию – движение вниз. Например, акции Apple демонстрируют самое большое однодневное падение за последние пять лет, потеряв более 8% своей стоимости только за первые часы торгов. Акции других компаний из "Большой семерки" также стремительно падают: Amazon потерял почти 9%, а Nvidia – 6,7%. Tesla продолжает свою нисходящую динамику, упав еще на 7%.

Учитывая это, интересно будет наблюдать, как вырастут расходы на проект Stargate, которым так хвасталась новая администрация и компании, которые поспешили подружиться с Трампом и обвинить демократов во всех своих бедах. Сейчас эта программа развития ИИ оценивается в 100 миллиардов долларов на старте с потенциальным увеличением до 500 миллиардов в следующие 4 года.