После блокировки YouTube в России популярность платформы выросла в несколько раз
Трафик YouTube в России продолжает расти, несмотря на недавнее замедление. Охват видеоплатформы и средняя активность пользователей заметно выросли за последний год.
По данным российской исследовательской компании Mediascope показывают, что трафик YouTube в России растет, несмотря на намеренное "замедление работы сервиса", сообщает Техно 24.
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В период с 29 июля по 4 августа YouTube хотя бы раз в день посещали 82,6 миллиона человек, что чуть больше, чем 82,5 миллиона на предыдущей неделе. Этот рост является последовательным по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 81,47 миллиона посещений.
- Среднее время, проведенное россиянами на YouTube, также увеличилось, достигнув 107 минут на прошлой неделе по сравнению с 93 минутами за ту же неделю прошлого года.
- Среднедневной охват платформы с 29 июля по 4 августа составил 55,4 миллиона человек, что немного меньше, чем 55,5 миллиона неделей ранее, но все равно выше, чем 52,6 миллиона, зафиксированных год назад.
- По состоянию на конец июня 2024 года среднедневная аудитория YouTube в России составляла 55,6 млн человек, что свидетельствует о годовом росте на 9,4%.
В июле власти России объявили о предстоящем замедлении работы YouTube в стране. Эта мера направлена против администрации платформы, которую часто обвиняют в игнорировании российских "законов". В целом же блокировка работы сервиса стала реакцией на удаление YouTube каналов российских пропагандистов.