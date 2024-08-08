После блокировки YouTube в России популярность платформы выросла в несколько раз

Трафик YouTube в России продолжает расти, несмотря на недавнее замедление. Охват видеоплатформы и средняя активность пользователей заметно выросли за последний год.

По данным российской исследовательской компании Mediascope показывают, что трафик YouTube в России растет, несмотря на намеренное "замедление работы сервиса", сообщает Техно 24.

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В период с 29 июля по 4 августа YouTube хотя бы раз в день посещали 82,6 миллиона человек, что чуть больше, чем 82,5 миллиона на предыдущей неделе. Этот рост является последовательным по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 81,47 миллиона посещений.

Среднее время, проведенное россиянами на YouTube, также увеличилось, достигнув 107 минут на прошлой неделе по сравнению с 93 минутами за ту же неделю прошлого года.

Среднедневной охват платформы с 29 июля по 4 августа составил 55,4 миллиона человек, что немного меньше, чем 55,5 миллиона неделей ранее, но все равно выше, чем 52,6 миллиона, зафиксированных год назад.

По состоянию на конец июня 2024 года среднедневная аудитория YouTube в России составляла 55,6 млн человек, что свидетельствует о годовом росте на 9,4%.

В июле власти России объявили о предстоящем замедлении работы YouTube в стране. Эта мера направлена против администрации платформы, которую часто обвиняют в игнорировании российских "законов". В целом же блокировка работы сервиса стала реакцией на удаление YouTube каналов российских пропагандистов.