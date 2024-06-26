75-летний гонщик выжил во взрывной аварии на скорости 485 километров в час

Легенда драг-рейсинга Джон Форс остался жив после страшной аварии, произошедшей во время соревнований PlayNHRA в Вирджинии, США. Форс направлялся к финишу на скорости более 485 километров в час, когда двигатель его фанни-кара взорвался. 75-летний водитель победил в первом раунде, но на этот раз его отправили в местную больницу.

Что случилось

Как можно увидеть на видео, через несколько секунд после старта задняя часть автомобиля вдруг взорвалась и машину сильно затрясло. Ее начало заносить стороны, впоследствии она вылетела на соседний трек, где находилась машина соперника, после чего влетела в бетонное ограждение.

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Как сообщают журналисты, Джон Форс был в сознании и разговаривал с персоналом NHRA Safety Safari сразу после аварии. Его перевезли в ближайший медицинский центр для дальнейшего обследования в отделении интенсивной терапии". Команда не описала степень его травм.

Момент взрыва машины Джона Форса: видео

Кадры этой аварии впечатляют. Так называемый funny car, или забавный автомобиль, потерпел катастрофическую поломку двигателя, что привело к тому, что корпус машины охватило пламя. После удара некоторые части машины разлетелись по трассе, но большинство деталей остались в куче, хотя машина и стала теперь похожа на гору металлолома. Невредимым остался разве что каркас, как отмечает источник.

Форсу исполнилось уже 75 лет, но он не хочет уходить на пенсию. Этот инцидент, судя по всему, не слишком его расстроит, поскольку пока он находился в больнице, его напарник Остин Прок, с которым он вместе находится в Зале славы, выиграл соревнования, поэтому трофей "едет прямо в госпиталь к Джону Форсу", заявил Прок Associated Press.

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Это не первый раз, когда Форс пережил серьезную аварию. В 2018 году его госпитализировали после инцидента на Национальных соревнованиях в Аризоне. Он также выиграл две из первых восьми гонок сезона и сейчас занимает второе место в зачете NHRA Funny Car, уступая лишь Проку.