Удивительное видео демонстрирует, как миссия Artemis I покидает Землю

Космический корабль NASA "Орион" без экипажа следует к Луне после запуска гигантской ракеты Space Launch System (SLS). NASA продемонстрировало впечатляющее видео, показывающее, как корабль удаляется от Земли.

Пейзажи на видео действительно захватывают дух. Как сообщает 24 канал, новый таймлепс показывает, как капсула переориентируется, оставляя позади Землю.

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Более поздние кадры, которыми поделилось NASA, показывают, как космический корабль прощается с удаленной Землей.

Этот вид на Землю, снятый с космического корабля, не видели с 1972 года, на последних этапах полета "Аполлона" около 50 лет назад. Вид нашего голубого мрамора в черноте космоса сейчас восхищает воображение нового поколения – поколение "Артемиды",

– сказал комментатор НАСА во время прямой трансляции

Молчаливый экипаж "Ориона"

Тем временем манекен по имени "Командир Муникин Кампос" взялся за штурвал космического корабля, одетый в скафандр NASA "Система выживания экипажа "Орион".

К командиру Муникина Кампоса присоединились еще два "члена экипажа" по имени Хельга и Зоар – два безногих манекена, которые будут измерять количество космической радиации, которой могут подвергаться будущие экипажи во время полета на Луну и обратно.

Орион проведет в космосе следующие 25 дней и, как ожидается, упадет 11 декабря в Тихом океане. И мы будем следить за ним на каждом шагу.

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