Персеиды приближаются: как не пропустить главный метеорный поток года и почему он будет особенным

Август 2026 года обещает стать настоящим астрономическим фурором. Главное событие лета – метеорный поток Персеиды – на этот раз совпадает с новолунием, что делает условия для наблюдения за "падающими звездами" практически идеальными из-за полного отсутствия лунного света на ночном небе.

Когда и как наблюдать Персеиды

Наибольшую активность потока специалисты прогнозируют в ночь с 12 на 13 августа. Именно в это время Земля будет проходить через самую плотную часть шлейфа пыли и обломков, оставленного кометой 109P/Свифта-Туттля. Астрономическая новолуние наступит 12 августа в 20:36 по киевскому времени, поэтому ночное небо будет максимально темным, что позволит разглядеть даже самые слабые вспышки. Лучшее время для наблюдений в Украине – период с полуночи до начала утренних сумерек 13 августа, пишет 24 Канал.

Несмотря на то, что теоретически интенсивность потока может достигать 100 метеоров в час, в реальных условиях за пределами города зрители смогут увидеть примерно 30–50 ярких вспышек. Частицы кометной пыли врываются в атмосферу нашей планеты с бешеной скоростью – более 210 тысяч километров в час. На высоте около 80–100 километров они сжимают и нагревают воздух до колоссальных температур, создавая яркие световые следы, которые в народе называют звездопадом.

Астрономическое комбо: планеты и затмение

12 августа 2026 года станет уникальной датой, поскольку в один день совпадут сразу несколько масштабных событий. Помимо пика Персеид, днем произойдет солнечное затмение. Его полную фазу увидят жители Гренландии, Исландии и Испании, а в Украине наблюдатели зафиксируют лишь частичное перекрытие солнечного диска.

Кроме того, на предрассветном небе выстроится парад из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Легче всего невооруженным глазом можно будет распознать золотистый Сатурн и красноватый Марс.



Расположение планет во время парада / Изображение Star Walk

Как подготовиться к наблюдению