Согласно сообщениям Исландского метеорологического бюро, извержение началось в 20:23 по местному времени 16 марта. В течение примерно 30 минут сотни людей в Голубой лагуне, а также небольшой контингент в Гриндавике были быстро эвакуированы в качестве меры предосторожности.

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В течение следующих дней после извержения лава постепенно надвигалась на ключевые объекты инфраструктуры, такие как водопровод, дороги, город Гриндавик, а также прилегающую береговую линию. Созданные человеком барьеры из грунта и камней эффективно отвели поток от населенных пунктов, хотя часть лавы попала на дороги.

Сначала возникло беспокойство относительно потенциального воздействия лавы на океан, что могло повлечь быстрое охлаждение и потенциально опасные выбросы газов, таких как хлористый водород. Однако поток прекратился, не достигнув береговой линии.

В отличие от взрывных извержений, которые часто вызывают значительные облака пепла, событие весны 2024 года, как и его предшественники, было охарактеризовано как эффузивное извержение. Такие извержения обычно выбрасывают минимальное количество пепла и выпускают шлейфы, содержащие водяной пар, диоксид серы, углекислый газ и незначительные количества других вулканических газов.



Сравнение снимков показывает недавние изменения на полуострове Рейкьянес / Фото NASA

Хотя извержение не нарушило авиасообщение, местные выбросы диоксида серы (SO2) порой достигали опасных уровней. Работники электростанции к северу от Гриндавика были эвакуированы 18 марта из-за беспокойства относительно газового загрязнения, о чем сообщила Исландская национальная телерадиовещательная служба.

Несмотря на прогнозы, что выбросы SO2 от извержения могут рассеяться по всей территории Великобритании и Северной Европы, спутниковые наблюдения показали, что эти выбросы будут происходить на высоте, которая вряд ли повлияет на качество приземного воздуха.

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Примечательно, что в отличие от предыдущих извержений в регионе, весеннее извержение 2024 года длилось не дни, а недели. Некоторые эксперты предполагают, что такая длительная активность может быть связана с улучшенным выходом магмы на поверхность. Другие предполагают, что накопление магмы в неглубокой магматической камере под этим районом могло прекратиться, что потенциально указывает на завершение этого конкретного цикла извержений.