Згідно з повідомленнями Ісландського метеорологічного бюро, виверження почалося о 20:23 за місцевим часом 16 березня. Протягом приблизно 30 хвилин сотні людей у Блакитній лагуні, а також невеликий контингент у Гріндавіку були швидко евакуйовані як запобіжний захід.

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Протягом наступних днів після виверження лава поступово насувалася на ключові об'єкти інфраструктури, такі як водопровід, дороги, місто Гріндавік, а також прилеглу берегову лінію. Створені людиною бар'єри з ґрунту і каміння ефективно відвели потік від населених пунктів, хоча частина лави потрапила на дороги.

Спочатку виникло занепокоєння щодо потенційного впливу лави на океан, що могло спричинити швидке охолодження і потенційно небезпечні викиди газів, таких як хлористий водень. Однак потік припинився, не досягнувши берегової лінії.

На відміну від вибухових вивержень, які часто спричиняють значні хмари попелу, подія весни 2024 року, як і її попередники, була охарактеризована як ефузивне виверження. Такі виверження зазвичай викидають мінімальну кількість попелу і випускають шлейфи, що містять водяну пару, діоксид сірки, вуглекислий газ і незначні кількості інших вулканічних газів.



Порівняння знімків показує нещодавні зміни на півострові Рейк'янес / Фото NASA

Хоча виверження не порушило авіасполучення, місцеві викиди діоксиду сірки (SO2) часом досягали небезпечних рівнів. Працівники електростанції на північ від Гріндавіка були евакуйовані 18 березня через занепокоєння щодо газового забруднення, про що повідомила Ісландська національна телерадіомовна служба.

Попри прогнози, що викиди SO2 від виверження можуть розсіятися по всій території Великої Британії та Північної Європи, супутникові спостереження показали, що ці викиди відбуватимуться на висоті, яка навряд чи вплине на якість приземного повітря.

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Примітно, що на відміну від попередніх вивержень у регіоні, весняне виверження 2024 року тривало не дні, а тижні. Деякі експерти припускають, що така тривала активність може бути пов'язана з покращеним виходом магми на поверхню. Інші припускають, що накопичення магми в неглибокій магматичній камері під цим районом могло припинитися, що потенційно вказує на завершення цього конкретного циклу вивержень.