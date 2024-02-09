На одному з відео видно, як працівник на екскаваторі швидко розкидає землю, щоб зупинити стрімкий потік лави та запобігти знищенню решти дороги, інформує 24 Канал.

Читайте на сайті Виверження в Ісландії: кількості лави достатньо, що заповнити олімпійський басейн за 20 секунд

Ситуація настільки критична, що Блакитна лагуна, одна з найбільших туристичних атракцій Ісландії, була повністю евакуйована у четвер. На щастя, Гриндавік, який розташований приблизно за 4 кілометри на південний захід від місця виверження, був давно евакуйований.

Містечко було очищено після першого великого виверження 18 грудня. Друге виверження менше ніж через місяць призвело до того, що лава повільно наближалася до самого міста, а місцеві жителі будували захисні стіни.

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Попри їхні зусилля, декілька будівель вже були поглинуті лавою. За даними Associated Press, все місто опустилося на 1,4 метра через рух магми. На жаль, за словами експертів, ситуація далека від завершення.