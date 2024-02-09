Що сталося

Під час першої подорожі семиметровий Ran пройшов під льодовиком, виконавши важливі вимірювання танення льодовикової шапки. Ці дані розповіли вченим більш детально, ніж будь-коли раніше, про те, що відбувається з льодовим гігантом.

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Наприкінці своєї другої місії під льодом він зіткнувся з неприємностями. Під час занурень під кригу товщиною 200-500 метрів "Ран" не має постійного зв'язку з дослідницьким материнстким судном. Маршрут запрограмований заздалегідь, і завдяки вдосконаленій навігаційній системі апарат може знайти шлях назад до відкритої води.

Як пояснюється в заяві, він неодноразово спускався й піднімався, бо не міг зв'язатися зі своїми операторами-людьми під кригою. Зазвичай, якщо робот працює належним чином, він зустрічається з командою керування у встановленій точці зустрічі.

Персонал південнокорейського криголама "Араон" розпочав пошуки помаранчевого підводного апарата, використовуючи акустичне пошукове обладнання, дрони і навіть гелікоптери.

Зрештою це було лише питанням усвідомлення того, що "Ран" втрачено. Все, що ми знаємо, це те, що під льодом сталося щось несподіване. Ми підозрюємо, що він потрапив у халепу, а потім щось завадило йому вибратися,

– йдеться в заяві.

Як кажуть учені, шанси на те, що його знайдуть, з часом стають усе меншими з часом. "Це трохи схоже на пошук голки в копиці сіна, навіть не знаючи, де вона знаходиться", – каже Анна Волін, одна з учених UG, які працюють в команді підводного апарата.

Батарея зонда вже розрядилася. Імовірно, він опустився на дно океану, або його понесла течія – без двигунів він не зможе їй опиратися. Як стверджує Волін, існує ймовірність того, що щось завадило "Рану" "вибратися" з-під льоду, і команда визнає, що це може означати кінець для підводного човна.

Попри втрату, університет сподівається знайти заміну, і зараз знаходиться в пошуках фінансування.

Нагадаємо, льодовик Твейтса, або льодовик Судного дня – це величезний шматок льоду в Антарктиді. Вважається, що якщо він розтане, рівень моря підвищиться на 65 сантиметрів – більше, ніж від будь-якого іншого. У районі льодовика особливо чітко відчуваються атмосферні та океанічні зміни, глобальне потепління: результатом є швидка втрата льоду. Тому вчені досліджують його, щоб зрозуміти, в якому він зараз стані.

Безпілотний підводний апарат Ran, один із трьох подібних, оснащений сучасними технологіями і датчиками, які можуть вимірювати і документувати навколишнє середовище у воді. Він здатен виконувати тривалі місії під льодом і успішно використовується, зокрема, в Антарктиді.



Анна Волін з апаратом / Фото Olof Lönnehed