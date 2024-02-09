Що таке ядерний синтез

Ядерний синтез – це реакція, під час якої атомні ядра зливаються, перетворюючись на новий елемент, водночас виробляючи величезну кількість енергії. Це чистіший процес, ніж ядерний поділ, його злий двійник, який виробляє енергію (і значну кількість відходів) шляхом розщеплення атомів. Ядерний синтез — це та сама реакція, яка живить такі зірки, як наше Сонце, і протягом десятиліть вчені намагалися зробити цю реакцію енергоефективною на Землі.

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Поки що ми не можемо використовувати ті установки, які маємо, для живлення наших будинків. По-перше, поки що вони виробляють дуже мало енергії. По-друге, здебільшого на запуск реакції витрачається більше енергії, ніж у результаті отримується. Це означає, що нинішні установки є збитковими, а головною метою вчених наразі є зробити так, щоб токамаки (так називається сама камера для утримання плазми), виробляли більше енергії.

Якби така мета була досягнута, ми б отримали практично необмежену кількість чистої енергії. Але комерційно життєздатний термоядерний синтез протягом років лишається недосяжним для нас. Вчені постійно називають терміни у 20-30 років або й ціле століття. Деякі навіть вважають, що насправді це недосяжна ціль, адже ми йдемо занадто маленькими кроками, які збільшують отриману енергію на маленькі величини.

Рекорд JET

69,26 мегаджоуля, нещодавно отриманих на JET, перевищують попередній рекорд установки в 59 мегаджоулів, і більш ніж втричі перевищують початковий піковий рекорд потужності термоядерного синтезу в 22 мегаджоулі, встановлений в 1997 році.

Нещодавній імпульс в JET також згенерував у 20 разів більше енергії, ніж торік на Національній установці запалювання (NIF) Міністерства енергетики США, хоча й за допомогою іншого процесу.

Токамаки і стеларатори генерують магнітні поля для утримання плазми, що каталізує термоядерний синтез. NIF спрямовує потужні лазери на гранулу розміром з горошину перцю, викликаючи термоядерний синтез у мішені. Лазерний синтез відбувається швидко і за високих тисків і густин, тоді як магнітний синтез відбувається за низьких тисків і густин протягом тривалого періоду часу.

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JET розпочав свою діяльність у 1983 році і припинив експериментальні роботи в грудні 2023 року, тож нещодавній результат є тріумфальним фіналом для ветерана. За 40 років роботи установка встановила безліч рекордів, вочевидь, залишивши найкраще наостанок.

"Останній термоядерний експеримент JET є гідним прощанням після всієї революційної роботи, яка була проведена в рамках проєкту. Завдяки міжнародній команді вчених та інженерів з Оксфордширу ми наблизилися до термоядерної енергії, як ніколи раніше", – сказав Ендрю Боуї, міністр ядерної енергетики та мереж Великої Британії.