Що відомо

Установку KSTAR було завершено у 2007 році, а перша плазма з неї з'явилась у 2008 році. Її, як і всі інші термоядерні реактори, називають штучним сонцем, оскільки вона здійснює ядерний синтез – ту саму реакцію, що живить нашу зорю.

Дивіться також Найбільший у світі експериментальний термоядерний реактор офіційно відкрили в Японії

KSTAR приблизно на третину менший за ІТЕР, масивний експериментальний реактор, що вже багато років будують у Франції. Обидва реактори — токамаки: пристрої у формі пончиків, які здійснюють ядерний синтез за допомогою плазми або електрично заряджених газів, доведених до надвисоких температур і тисків.

У KSTAR використовується дивертор, який знаходиться в нижній частині установки й керує відведенням відпрацьованих газів і домішок. Дивертор є компонентом, що контактує з плазмою, тобто він знаходиться всередині токамака і несе на собі весь тягар внутрішнього тепла. Досі KSTAR міг працювати з плазмою близько 30 секунд. Вчені сподіваються, що новий дивертор дозволить працювати з плазмою протягом 300-секундних періодів.

Спочатку KSTAR мав вуглецевий відвід, але в 2018 році вчені почали працювати над вольфрамовим отвором. Вольфрам має вищу температуру плавлення, ніж вуглець, і підвищує межу теплового потоку реактора вдвічі. Прототип нового дивертора був завершений у 2021 році, а монтаж завершився минулого року. Такий же, до речі, використають і в ITER.

Плазмові експерименти з новим вольфрамовим дивертором у KSTAR триватимуть до лютого, повідомляє Національна дослідницька рада з науки і технологій Південної Кореї. Вчені переконаються, що середовище є стабільним для експериментів і що в ньому можна відтворити плазму, температурою в 100 мільйонів градусів.

Де ми сьогодні