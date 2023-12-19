Як уже повідомляв 24 Канал, виверження вулкана, розташованого на північ від містечка Гріндавік, почалося о 22:17 за місцевим часом 18 грудня. За годину до того сейсмологи фіксували черговий землетрус, тисячі яких сталися тут із жовтня. Перші витоки лави зафіксували камери спостереження.

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Як повідомляють зараз ЗМІ, виверження стабілізувалося й зараз сповільнюється, але вчені не можуть сказати, скільки ще воно триватиме. Девід Пайл, професор наук про Землю з Оксфордського університету у Великій Британії, сказав, що землетруси вже вщухли, а це свідчить про те, що розлом стабілізувався і з нього вивергається "завіса" магми.

Північний кінець розлому знаходиться на схід від Стора-Скугфелла, а його південний кінець простягається до точки на схід від Сунднюка, який знаходиться менш ніж в 2 милях від Гріндавіка.

Той факт, що активність вже зменшується, не свідчить про те, як довго триватиме виверження, а скоріше про те, що виверження наближається до рівноваги. Ця тенденція спостерігалася на початку всіх вивержень на півострові Рейк'янес в останні роки,

– кажуть представники Ісландської метеорологічної служби (ІМО).

Виверження відбувається вздовж усієї тріщини розміром у 3,5 кілометра. Найвищий рівень активності фіксують навколо центру тріщини, в області, позначеній як "Зона 3" й зафарбованій помаранчевим кольором на карті оцінки небезпеки.



Ісландська карта оцінки небезпеки показує те, що зараз є центральною зоною розлому вулкана, що вивергається (помаранчевим кольором) / Фото Icelandic Meteorological Office

Швидкість виверження, ймовірно, становить кілька сотень кубометрів лави на секунду – цього достатньо, щоб заповнити олімпійський плавальний басейн приблизно за 20 секунд. Довжина тріщини може бути показником того, скільки магми змогло накопичитися в земній корі за останні кілька тижнів,

– каже Девід Пайл, додаючи, що виверження, ймовірно, триватиме ще кілька днів.

Вимірювання сейсмічної активності показує, що магма рухається на південний захід і виверження може поширитися в напрямку Гріндавіка. Це невелике рибальське містечко в південно-західній частині острова з населенням близько 2800 осіб, яке було швидко евакуйоване ще в листопаді, коли сейсмологи передбачали початок виверження на найближчі дні. Тоді в місті з’явилася воронка глибиною в один метр.

Активність на півострові Рейк'янес відбувається за відомою схемою, яка, ймовірно, спричинить нові виверження в найближчі місяці та роки. "Ми все ще вивчаємо "пороги" між повільним накопиченням магми в земній корі і швидкими епізодами утворення дайок і потенційними виверженнями", – підсумував учений.

Хронологія подій у зворотному порядку: