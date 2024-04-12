DJI представила маневренный FPV-беспилотник Avata 2 маневренный FPV-беспилотник

DJI представила FPV-дрон Avata 2, который стал значительным шагом вперед по сравнению со своим предшественником. Новый дрон предлагает высокую степень маневренности и способность к фигурам высшего пилотажа, а также более доступную цену.

Возможности Avata 2

Новая модель может похвастаться улучшенным качеством изображения благодаря сверхширокоугольной 12-Мп камере с сенсором 1/1,3", что обеспечивает расширенный динамический диапазон и улучшенную производительность в условиях низкой освещенности за счет захвата большего количества света.

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Благодаря углу обзора 155 градусов пользователи могут снимать HDR-видео с разрешением до 4K 60 кадров в секунду и замедленное видео с разрешением 2,7K 120 кадров в секунду.

Улучшения выходят за рамки качества изображения:

Avata 2 предлагает пять дополнительных степеней наклона карданного подвеса (от -85 градусов до 80 градусов);

увеличена максимальная продолжительность полета до 23 минут;

дрон поддерживает быструю зарядку PD и оснащен новым "Двусторонним зарядным хабом", который облегчает передачу энергии от нескольких аккумуляторов для оптимизации производительности в критические моменты.

Улучшенные возможности связи включают максимальное расстояние передачи видео до 13 км, что на 3 км больше, чем у оригинальной модели, с низкой задержкой до 24 мс при 1080p 100 кадров в секунду.

Кроме того, Avata 2 легче своей предшественницы на 28 г и имеет более устойчивую раму, которая на 16 мм короче и на 32 мм шире.

К Avata 2 прилагаются очки DJI Goggles 3, которые позволяют пользователям просматривать прямую трансляцию с дрона во время полета.

Очки Goggles 3 могут передавать прямую трансляцию в приложение DJI Fly и на другое устройство на расстоянии до 5 метров.

Благодаря встроенному GPS и двум микро-OLED-дисплеям с разрешением 1080p и разрешением 700 нит, Goggles 3 обеспечивают эффект погружения, а также сквозной режим для наблюдения за окружающей средой во время полета.



Avata 2, пульт управления и очки Goggles 3 / Фото DJI

Avata 2 имеет 46 ГБ встроенной памяти, способной хранить до 90 минут видео с разрешением 1080p 60 кадров в секунду, с удобной передачей через Wi-Fi на смартфоны.

Новый дрон Avata 2 от DJI: смотрите видео

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Цена Avata 2

DJI предлагает несколько вариантов приобретения Avata 2: комбинированный пакет, включающий дрон, очки DJI Goggles 3 и пульт DJI RC Motion 3, стоит 999 долларов.

Добавление двух дополнительных аккумуляторов, двустороннего зарядного устройства и сумки для переноски увеличивает цену до 1199 долларов.

Пульт дистанционного управления DJI FPV можно приобрести отдельно за 199 долларов, а набор фильтров Avata 2 ND Filters стоит 79 долларов. Для тех, кого интересует исключительно дрон, он доступен за 489 долларов.